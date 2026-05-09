Vụ lật xe khách trên đèo làm 3 người tử vong: Tạm giữ tài xế

Sáng 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin đơn vị đã có quyết định tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, Gia Lai) do liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Tô Na (thuộc quốc lộ 25) khiến 3 người tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Hậu không làm chủ tốc độ khi điều khiển ô tô vào khúc cua trên đèo, dẫn đến xe bị lật. Hành vi của tài xế có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Tài xế Trần Văn Hậu (Ảnh: Văn Hoàng).

Tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Ô tô khách do Hậu điều khiển có kiểm định đến ngày 9/6/2027.

Cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã làm việc với lãnh đạo và phụ trách các đội Cảnh sát giao thông nhằm yêu cầu khẩn trương xác định nguyên nhân vụ lật xe khách nói trên.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, rà soát và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Lực lượng Cảnh sát giao thông cần khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan rà soát những bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến đường để kịp thời khắc phục, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là ô tô vận tải hành khách. Lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền hành khách thắt dây an toàn khi ngồi trên xe.

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 3 người tử vong, 3 hành khách khác bị thương (Ảnh: Hoàng Thanh).

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Cảnh sát giao thông phối hợp địa phương thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người bị thương trong vụ tai nạn trên.

Như Dân trí thông tin, lúc 5h40 ngày 8/5, ô tô khách biển kiểm soát 77F-000.xx do tài xế Trần Văn Hậu điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Phú Túc đi phường Pleiku; khi đến đèo Tô Na bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái rồi lật nghiêng.

Hậu quả khiến các hành khách V.T.H. (SN 1951), L.K.H. (SN 1989) và N.V.H. (SN 1980), đều trú tại Gia Lai, tử vong. Ba người khác bị thương đang điều trị tại các cơ sở y tế tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.