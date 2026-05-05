Vụ lật đò chở khách vào chùa: Sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm

Ngày 5/5, UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo này được đưa ra sau vụ lật đò chở khách vào viếng chùa Hưng Thiện (còn gọi Mẹ Đông Hải) ở xã Hưng Hội vào hôm 2/5.

UBND tỉnh Cà Mau giao xã Hưng Hội tổ chức kiểm tra, làm rõ vụ việc này và các hoạt động đưa, rước khách bằng đường thủy nội địa tại khu vực; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), không để xảy ra sự việc tương tự.

Đò chở khách vào chùa Hưng Thiện bị lật, nhiều người rớt xuống sông được cứu vớt an toàn (Ảnh: CTV).

Qua vụ việc lật đò chở khách ở xã Hưng Hội, UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát, tăng cường công tác quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

"Chấn chỉnh, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm nếu có", UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 2/5, nhóm du khách khoảng 6 người đã thuê một chiếc đò bằng vỏ lãi (phương tiện đi lại trên sông nước) chở vào chùa Hưng Thiện ở xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) để tham quan, thắp hương.

Trong quá trình di chuyển, chiếc vỏ lãi được cho không may vướng vào gốc cây trên kênh khiến phương tiện bị lật, hành khách rớt xuống kênh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã hỗ trợ cứu nhóm du khách kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

Theo ghi nhận, đây là tuyến kênh không quá lớn chảy qua xã Hưng Hội và địa bàn lân cận. Thời gian qua có nhiều phương tiện lưu thông, trong đó có đò chở khách vào thăm viếng chùa Hưng Thiện.