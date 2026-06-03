Vụ khốn khổ vì mùi hóa chất: Đề nghị xã xử lý, đảm bảo môi trường cho dân

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, ngày 2/6, đơn vị đã có văn bản về việc xử lý thông tin báo Dân trí phản ánh: "Người dân khốn khổ vì mùi hóa chất, nước thải và phế liệu nhựa".

Sau khi xem xét, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xác định nội dung trên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Nghĩa Đồng, do đó đề nghị UBND xã Nghĩa Đồng tổ chức kiểm tra các nội dung báo Dân trí nêu; kịp thời xử lý theo quy định, đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Khu vực tập kết phế liệu tại xã Nghĩa Đồng mà người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đồng thời, địa phương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản tới báo Dân trí và thông báo kết quả xử lý đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/6.

Trước đó, sau phản ánh của người dân và qua kiểm tra thực tế, ngày 15/5, UBND xã Nghĩa Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với Công ty TNHH sản xuất Thiên Tường về hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu Công ty TNHH sản xuất Thiên Tường khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh.

Dòng nước thải chảy sang vườn mía của một hộ dân tại xã Nghĩa Đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Như Dân trí đã thông tin, nhiều hộ dân sinh sống tại xóm Tân Bình, xã Nghĩa Đồng phản ánh tình trạng mùi hóa chất nồng nặc, nước thải và phế liệu nhựa, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Nhiều hộ cho biết mùi hắc xuất hiện thường xuyên khi cơ sở trên địa bàn hoạt động sản xuất, nước thải và phế liệu nhựa có dấu hiệu phát tán ra khu vực dân cư, gây lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra.