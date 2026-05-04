Vụ hóa đơn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Sẽ xử lý người đưa tin sai lệch

Ngày 4/5, liên quan đến vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) gây xôn xao mạng xã hội, lãnh đạo địa phương cho biết đã giao công an phường báo cáo kết quả xác minh và đề xuất phương án xử lý lên công an tỉnh.

Theo Công an phường Sầm Sơn, việc lan truyền hình ảnh hóa đơn trong vụ việc vừa qua trên mạng xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn. Một số trang mạng xã hội sử dụng “content (nội dung) bẩn” nhằm phá hoại hình ảnh du lịch địa phương, gây hoang mang trong dư luận.

Cơ quan chức năng làm việc với những người liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Không chỉ vậy, công an cho rằng các lượt tương tác trên mạng xã hội đã bóp méo sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân và du khách về hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Công an phường Sầm Sơn đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp rà soát các trang mạng, tài khoản trên Facebook để đấu tranh, xử lý khi có đủ căn cứ, yêu cầu các trang đính chính thông tin.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ngày 1/5, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về hóa đơn bữa ăn được cho là hơn 10 người ăn tại khu du lịch Sầm Sơn với giá gần 18 triệu đồng.

Thực đơn gồm 14 món: ngô chiên, ghẹ đỏ hấp, tôm sú nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng và bia Tiger. Trong đó, món ghẹ đỏ hấp có giá 1,7 triệu đồng/kg; đoàn khách sử dụng 7kg, tổng chi phí hơn 12 triệu đồng.

Quá trình xác minh cho thấy hóa đơn nêu trên thuộc về một nhà hàng ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn. Đoàn khách gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội.

Khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách do anh H.D.C. làm trưởng đoàn đến nhà hàng C.T. trên đường Hồ Xuân Hương để ăn tối. Trước đó, anh C. đã liên hệ đặt bàn và thống nhất giá các món ăn.

Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán số tiền gần 18 triệu đồng. Nhà hàng in hóa đơn và giao cho anh C.. Sau đó, người này chụp ảnh hóa đơn và gửi vào nhóm Zalo của đoàn. Một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên Facebook cá nhân.

Thông tin xôn xao về hóa đơn bữa ăn trên mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng).

Người đăng tải ảnh hóa đơn không nhằm mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”. Các thành viên sau khi ăn và thanh toán đều vui vẻ, thậm chí còn đặt bữa tiếp theo tại nhà hàng này.

Qua làm việc với đoàn khách và nhà hàng, cơ quan chức năng xác định hai bên đã có thỏa thuận từ trước. Nhà hàng thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá. Đoàn khách không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào chiều 1/5.