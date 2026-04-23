Vụ hồ nghìn tỷ vừa khánh thành bị nứt, thấm nước: Yêu cầu kiểm định độc lập

Ngày 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026. Tại họp báo, đại diện UBND tỉnh đã thông tin về công tác khắc phục hư hỏng tại hồ chứa nước Sông Than (xã Anh Dũng).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi phát hiện lớp bê tông bề mặt đỉnh đập xuất hiện vết nứt tại một số vị trí, cùng với hiện tượng thấm nước ở tường bên hành lang thân đập bê tông, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế công trình.

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 (Ảnh: Trung Thi).

Qua kiểm tra, các bên ghi nhận chủ đầu tư đã làm một số biện pháp xử lý trước mắt nhằm khắc phục hư hỏng. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra tình trạng nứt bê tông bề mặt đỉnh đập và thấm nước trong hành lang thân đập vẫn chưa được đơn vị tư vấn thiết kế làm rõ, chưa có đánh giá cụ thể.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, do tính chất phức tạp của sự cố, việc xác định nguyên nhân cần dựa trên cơ sở khoa học, phân tích từ nhiều nguồn thông tin như hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công, kết quả giám sát…

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần có đơn vị tư vấn độc lập, đủ năng lực chuyên môn, cùng sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm an toàn công trình trong quá trình vận hành, khai thác.

Một số vết nứt trên mặt đập hồ chứa nước Sông Than được ghi nhận vào tháng 11/2025 (Ảnh: Công ty thủy lợi Ninh Thuận).

Trên cơ sở của báo cáo của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm tra, đánh giá toàn diện các tồn tại tại hồ chứa nước Sông Than. Trên cơ sở kết quả kiểm định, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề, bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quản lý, vận hành công trình.

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các tồn tại, kịp thời thực hiện biện pháp khắc phục, sửa chữa, bảo đảm an toàn cho công trình.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cơ quan này phối hợp với các đơn vị liên quan đang hoàn thiện đề cương, dự toán kiểm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm an toàn đập hồ Sông Than theo quy định hiện hành. Dự kiến các công tác trên được cơ quan này hoàn thành trước ngày 30/4.

Mặt bê tông thân đập đã được xử lý các vị trí nứt (Ảnh: Công ty thủy lợi Ninh Thuận).

Hồ Sông Than được khánh thành vào cuối tháng 9/2025. Đây là công trình thủy lợi có tổng dung tích 85 triệu m3. Công trình khởi công năm 2018, đã hoàn thành các hạng mục chính gồm đập đất dài hơn 1km và đập bê tông trọng lực dài 304m; cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.040 tỷ đồng.

Sau khi khánh thành 2 tháng, công trình này xuất hiện các vết nứt, thấm.