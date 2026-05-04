Vụ hàng nghìn tấn mật tràn ra sau tiếng sét: Lỗ thủng lớn, không xử lý kịp

Tối 3/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày khi trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, sét.

Clip sự cố mật mía tràn ra khuôn viên sau khi bị sét đánh thủng bể chứa của công ty đường Sông Lam (Video: Hoàn Ka).

Theo ông Hùng, một tia sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của nhà máy, làm thủng bể, khiến mật bên trong tràn ra ngoài. “Khi nghe tiếng nổ lớn, chúng tôi chạy ra kiểm tra đã thấy mật mía bắn tung, tràn khắp khuôn viên công ty. Lúc đó chỉ biết đứng nhìn vì lỗ thủng quá lớn, không thể xử lý kịp thời”, ông Hùng nói.

Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn, thiệt hại ước tính 7-8 tỷ đồng. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau đó, doanh nghiệp đã huy động cán bộ, công nhân khẩn trương thu gom lượng mật mía tràn ra, xử lý khu vực bị ảnh hưởng và khắc phục bể chứa.

“Chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng tổ chức khắc phục ngay trong đêm để hạn chế thấp nhất thiệt hại, sớm ổn định hoạt động sản xuất”, ông Hùng cho biết.

Sau sự cố, clip ghi lại cảnh mật mía tràn ngập khuôn viên nhà máy đường Sông Lam được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người bày tỏ bất ngờ trước quy mô sự việc.

Bể chứa mật mía của Công ty mía đường Sông Lam bị sét đánh thủng, tràn ra bên ngoài (Ảnh: Mạnh Hùng).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h ngày 3/5, tại xã Nhân Hòa (huyện Anh Sơn cũ, Nghệ An) xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sét. Một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía của nhà máy đường, gây thủng bể và làm tràn toàn bộ lượng mật ra khuôn viên.

Mật mía màu nâu sẫm chảy thành dòng trên nền bê tông, lan rộng khắp khu vực nhà máy gây bám dính gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Một số công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra sự cố cho biết hiện tượng tràn diễn ra rất nhanh, lực lượng tại chỗ chỉ kịp triển khai các biện pháp ban đầu nhằm khoanh vùng, hạn chế mật tiếp tục lan rộng.

Cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn sản xuất và môi trường.