Vụ đường ray đứt gãy làm tàu hỏa trật bánh: Thông tuyến đường sắt

Tối 14/3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại sau sự cố đá lăn làm đứt gãy đường ray khiến tàu hàng trật bánh tại đoạn khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc thành phố Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng đã cho thay đoạn đường ray bị đá va đập cong vẹo, đứt gãy bằng thanh ray mới.

Thanh ray bị cong, đứt gãy khiến tàu bị kẹt vào sáng 14/3 (Ảnh: Bảo Phúc).

Sau 6 tiếng nỗ lực, các thanh ray hư hỏng đã được thay thế xong. Lúc 14h5 cùng ngày, tàu đã có thể đi xuyên suốt qua khu vực đèo Hải Vân.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h sáng 14/3, tàu hàng AH1 máy D18E 604 hành trình đến khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì bị trật bánh 3 trục đầu máy. Thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể tiếp tục hành trình.

Thông tin từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân ban đầu của sự cố có thể là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray. Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu chở khách Bắc - Nam được chuyển tải từ ga Đà Nẵng đến ga Lăng Cô (thành phố Huế).

Đại diện Đội khách vận Ga Đà Nẵng thông tin, do sự cố này dự kiến có ít nhất 4 đoàn tàu thuộc diện chuyển tải hành khách, mỗi tàu có 100-150 người.