Vụ đang lướt ván bay rồi chìm nghỉm: Chưa được phép biểu diễn chính thức

Ngày 5/5, Sở Du lịch Ninh Bình thông tin về sự cố trong quá trình thử nghiệm hoạt động flyboard (ván bay) hôm 3/5 tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư.

Qua kiểm tra và báo cáo của đơn vị tổ chức, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết chương trình biểu diễn thể thao flyboard do Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư phối hợp với Công ty TNHH Thương hiệu Đào tạo lướt ván diều chuyên nghiệp tổ chức, diễn ra từ 30/4 đến hết 2/5 tại khu vực hồ Kỳ Lân (Phố cổ Hoa Lư).

Chương trình bảo đảm đúng kế hoạch, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, không phát sinh sự cố.

Vận động viên cùng khách đang lướt ván bay bất ngờ gặp sự cố rồi chìm nghỉm (Ảnh cắt từ clip).

Nhưng sáng 3/5, trong quá trình đơn vị tổ chức khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng mở rộng không gian hoạt động tại khu vực hồ Núi Lớ - chùa Vàng (địa điểm chưa phải khu vực biểu diễn chính thức), đã xảy ra sự cố khi vận hành thiết bị phục vụ trải nghiệm.

Trong quá trình hướng dẫn, thiết bị flyboard gặp trục trặc kỹ thuật, dẫn đến mất ổn định, khiến người hướng dẫn và người tham gia rơi xuống nước.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị tổ chức đã triển khai cứu hộ, đưa các cá nhân vào khu vực an toàn để sơ cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế.

Vận động viên bị ảnh hưởng sau sự cố đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân sự cố đang được xác minh, tuy nhiên, báo cáo bước đầu cho thấy sự cố có thể do rác thải, vật cản trong nước bị cuốn vào hệ thống hút - dẫn nước của mô tô nước (Jetski), làm gián đoạn áp lực nước cung cấp cho thiết bị flyboard, dẫn đến mất ổn định khi vận hành.

Lực lượng cứu hộ nạn nhân đưa vào bờ chuyển đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ngay sau sự việc, các đơn vị tổ chức đã chủ động tạm dừng toàn bộ hoạt động biểu diễn và thử nghiệm flyboard tại khu vực hồ Núi Lớ để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện.

Đơn vị cũng đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống thiết bị, đánh giá lại điều kiện khu vực hoạt động và bổ sung các phương án bảo đảm an toàn.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện nghiêm túc rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Những hoạt động thể thao, du lịch có yếu tố mạo hiểm, theo yêu cầu, phải thực hiện đầy đủ quy định pháp luật khi tổ chức. Sở Du lịch quán triệt chỉ xem xét việc tiếp tục tổ chức hoạt động khi đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn.