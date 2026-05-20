Vụ dân khổ sở vì mùi hôi, bụi mịn: Công ty giấy bị phạt 420 triệu đồng

Ngày 20/5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung với số tiền 420 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải đối với lò hơi công suất 5 tấn/h (công suất 12.000m3/h) của dự án đầu tư phát triển dây chuyền máy xeo tự động 70 tấn/ngày và nâng công suất máy sóng lên 60m/phút do Công ty cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung làm chủ đầu tư, trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.

Người dân phản ánh nhà máy sản xuất giấy gây ô nhiễm (Ảnh: Bình An).

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu công ty này phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn, công ty này không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty này không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Như tin đã đưa, nhiều tháng qua, nhà máy sản xuất giấy của Công ty cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung nằm trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Hơn 100 hộ dân khối phố Ngân Giang thường phải đóng kín cửa suốt ngày vì bụi mịn có màu đen phát thải từ nhà máy. Người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra liên tục kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Trước tình trạng ô nhiễm này, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý.