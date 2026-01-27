Vụ đãi vàng trên sông Đakrông: 19 người ký cam kết không tái phạm

Ngày 27/1, Công an xã La Lay, tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp tuần tra, xử lý tình trạng người dân đào, đãi vàng dọc bờ sông Đakrông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 19 trường hợp có hành vi đào, đãi vàng, chủ yếu tập trung tại khu vực sông chảy qua thôn A Rồng Trên và A Rồng Dưới, xã La Lay.

Người dân đãi vàng trên sông Đakrông (Ảnh: Nhật Anh).

Công an xã La Lay đã nhắc nhở, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, yêu cầu người dân chấm dứt hành vi vi phạm và tổ chức cho 19 trường hợp ký cam kết không tái phạm.

Công an xã La Lay cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an nhắc nhở, yêu cầu người dân chấm dứt hoạt động đãi vàng (Ảnh: Công an xã La Lay).

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây, người dân khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị tranh thủ thời điểm nước sông Đakrông cạn để ra các bãi bồi đãi vàng sa khoáng.

Hoạt động này diễn ra vào ban ngày, kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn. Những người tham gia đãi vàng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn.

Quá trình người dân đào bới, khoét sâu vào bờ sông Đakrông, tạo nên nhiều hố hàm ếch rộng 1-2m, sâu hơn 2m. Nhiều đoạn bờ sông cao 3-5m bị đào nham nhở, đất đá mất liên kết, đá cuội lớn nằm trơ trọi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn.

Người dân đào, khoét sâu vào bờ sông Đakrông, tạo nên nhiều hố hàm ếch rộng 1-2m, sâu hơn 2m (Ảnh: Nhật Anh).

Ngay phía trên những vị trí bị đào khoét là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã La Lay. Có nơi bờ sông bị khoét uốn lượn như “chiến hào”, ăn sâu vào phần chân ta luy đường.

Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nối Cửa khẩu quốc tế La Lay với nội địa, có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Việc đào bới, khoét sâu ngay dưới chân đường không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.