Ngày 19/11, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và Công an xã Ayun làm rõ vụ phá rừng tại Tiểu khu 437, lâm phần quản lý thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai.

Theo lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai, trong khi Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ cưa hạ gần 700 cây thông tại Tiểu khu 438 (xã Ayun, Gia Lai), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tình trạng phá rừng tại Tiểu khu 437, địa giới hành chính thuộc làng Đê Bơ Tơk, xã Ayun.

Hiện trường vụ phá rừng thông tại Tiểu khu 437 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nắm được thông tin, chiều 17/11, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Công an xã Ayun vào Tiểu khu 437 kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận 35 cây thông bị cưa hạ. Hơn 150 cây thông khác bị cạo vỏ quanh thân.

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai nhận định mục đích của các đối tượng cạo vỏ quanh thân có thể để "bức tử" khiến thông chết dần nhằm lấn chiếm đất sản xuất. Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số cây thông bị phá hoại để báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai.

Hàng chục cây thông bị cưa hạ, gỗ nằm ngổn ngang giữa rừng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tiểu khu 437 nằm cách trung tâm làng Đê Bơ Tơk hơn 1km. Tại đây, cánh rừng thông nằm trên đỉnh đồi, nhiều cây đường kính 40-60cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang giữa rừng. Trong khi đó, tại Tiểu khu 436 bị cạo vỏ quanh thân, khiến cây có nguy cơ chết dần.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai phối hợp đơn vị liên quan kiểm đếm số cây thông bị cưa hạ và cạo vỏ quanh thân. Đối với những cây thông bị cạo vỏ, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cứu chữa, hạn chế tình trạng cây chết dần.

Hàng loạt cây thông bị cạo sạch vỏ quanh thân, có nguy cơ chết dần (Ảnh: Phạm Hoàng).

Như Dân trí thông tin, ngày 16/10, lực lượng chức năng phát hiện vụ phá rừng với gần 700 cây thông tại Tiểu khu 438, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý bị cưa hạ. Toàn bộ diện tích bị xâm hại là rừng thông được trồng từ năm 1998, được quy hoạch với chức năng rừng phòng hộ.

Vụ việc đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 và Công an xã Ayun điều tra.