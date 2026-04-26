Vụ cột điện lăn chết người ở Lào Cai: Khởi tố giám đốc công ty xây dựng

Ngày 26/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Phạm Văn Vịnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Ngọc Bích về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động; ông Đàm Quốc Huy, Giám sát trưởng công trình về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, cảnh sát cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Ông Phạm Văn Vịnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Ngọc Bích (Ảnh: Công an xã Xuân Quang).

Theo cảnh sát, đây là các cá nhân liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, xảy ra vào ngày 30/10/2025 tại thôn Cán Hồ, xã Xuân Quang, khiến một người tử vong.

Nhà chức trách cho biết, dự án thi công công trình đường điện thôn Phìn Giàng do liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Ngọc Bích và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Trường Sơn trúng thầu.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi công đã bộc lộ nhiều vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn lao động, đặc biệt trong việc vận chuyển, kéo, lắp dựng cột điện bê tông trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn nhưng không xây dựng biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp.

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 30/10/2025, trong quá trình thi công, do không bảo đảm điều kiện an toàn, cột điện bê tông đã lăn theo triền dốc, gây tai nạn làm anh H.V.H. (SN 1989), là công nhân tử vong.

Quá trình điều tra cảnh sát xác định, nhà thầu thi công không lập, không trình phê duyệt biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định; không xác định vùng nguy hiểm; không có thiết bị, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn khi thi công trên địa hình dốc.

Ngoài ra, công tác giám sát thi công còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm; chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn lao động nêu trên.