Vụ cô gái đăng ký kết hôn chỉ để... đùa: Đã hủy kết quả

Ngày 25/8, liên quan vụ cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn trực tuyến với một nam thanh niên nhưng sau đó cho biết cả hai không có ý định kết hôn, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) cho biết đã hủy kết quả.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông cũng thông tin hai người đã nhận sai và gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương.

Một giấy chứng nhận kết hôn (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Trước đó, như Dân trí thông tin, UBND phường Điện Bàn Đông tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến của cô gái 26 tuổi và một nam thanh niên trú tại địa phương. Hồ sơ được giải quyết đúng quy trình, thủ tục đăng ký đã hoàn tất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhưng khi được mời đến trụ sở UBND phường để ký và nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô gái bất ngờ cho biết cả hai không có ý định kết hôn và việc đăng ký trước đó chỉ là trò đùa.

Theo lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, cô gái giải thích do bồng bột, không suy nghĩ kỹ nên đã thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến. Do hồ sơ đã được giải quyết, hai người phải làm đơn đề nghị hủy kết quả, UBND phường sau đó mới thực hiện các thủ tục theo quy định.