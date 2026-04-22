Vụ chiếm giữ 128 triệu đồng ở trụ ATM: 8 bước để tránh mất tiền oan

Ngày 22/4, lãnh đạo Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, người nghi chiếm giữ 128 triệu đồng tại một trụ ATM trên địa bàn vẫn chưa liên hệ đơn vị này để làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hà Minh Thanh Hoàng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nam A Bank Phú Yên, khuyến cáo người dân cần lưu ý 8 bước để tránh xảy ra mất mát hoặc sự cố khi rút/nộp tiền tại các trụ ATM tự động.

Thời điểm người đàn ông chiếm giữ 128 triệu đồng tại trụ ATM (Video: Công an phường Bắc Cam Ranh).

Cụ thể, khi gửi tiền tại ATM, người dân cần đọc kỹ hướng dẫn, như số lượng tờ nộp mỗi lần và mệnh giá được chấp nhận (thông thường tối đa 200 tờ, mệnh giá từ 50.000 đến 500.000 đồng). Với giao dịch rút, người sử dụng dịch vụ cần lưu ý máy trả tiền trước rồi mới nhận thẻ hay ngược lại, đồng thời nắm rõ thời gian máy tự động thu hồi tiền nếu không nhận kịp.

Thứ hai, cần kiểm tra kỹ số lượng và tình trạng tiền trước khi nộp. Những tờ tiền bị nhàu, gấp mép, dính, rách; tiền bị buộc dây thun hoặc kẹp ghim kim loại đều dễ bị máy từ chối hoặc trả lại.

Thứ ba, không rời khỏi máy cho đến khi có thông báo giao dịch hoàn tất. Người dùng cần chờ màn hình hiển thị “Giao dịch thành công/Transaction Successful” hoặc thông báo tương tự, đồng thời đợi máy quay về trạng thái ban đầu rồi mới rời đi để đảm bảo giao dịch đã kết thúc hoàn toàn.

“Nhiều người thực hiện giao dịch rồi lại dùng điện thoại hoặc quay đi trước khi máy hoàn tất việc trả/thu tiền. Phần lớn sự cố bỏ quên tiền xuất phát từ sự mất tập trung”, ông Hoàng nhận định.

Thứ tư, cần kiểm tra ngay việc tài khoản đã được ghi nhận giao dịch. Người dân có thể xem số dư trên ứng dụng ngân hàng hoặc tin nhắn biến động. Nên cài đặt thông báo biến động số dư qua SMS hoặc ứng dụng để kịp thời xác nhận tiền đã vào tài khoản hoặc phát hiện giao dịch lỗi.

Thứ năm, chú ý trường hợp máy trả lại tiền (cash retract/return). Khi máy đếm lỗi, nhận diện tiền không hợp lệ hoặc giao dịch chưa hoàn tất, tiền có thể được trả lại ở khe nhận/trả. Vì vậy, người dân cần kiểm tra khe tiền lần cuối trước khi rời đi.

Thứ sáu, không thao tác vội khi máy đang xử lý. Trong quá trình kiểm đếm, người sử dụng dịch vụ không bấm hủy hoặc rời đi khi màn hình chưa thông báo hoàn tất giao dịch.

Thứ bảy, người dân nên giữ lại biên lai hoặc chụp màn hình xác nhận giao dịch. "Đây là bằng chứng quan trọng trong trường hợp cần tra soát nếu có sự cố xảy ra", ông Hoàng nhấn mạnh.

Thứ tám, nếu máy báo lỗi nhưng vẫn giữ tiền hoặc xảy ra dấu hiệu bất thường, cần dừng các giao dịch tiếp theo và gọi ngay đường dây nóng có niêm yết ở trụ ATM của ngân hàng để được hỗ trợ.

Người dân có thể áp dụng quy tắc “4 kiểm” trước khi rời máy: kiểm tra màn hình xem giao dịch đã báo thành công; kiểm tra tài khoản sau khi hoàn tất để xác nhận tiền đã vào; kiểm tra khe tiền xem có bị trả lại và kiểm tra chứng từ để bảo đảm đã nhận biên lai hoặc thông báo xác nhận.

Như Dân trí đã thông tin tối 1/4, một người dân mang 128 triệu đồng đến trụ ATM ở phường Bắc Cam Ranh nạp vào tài khoản. Mặc dù giao dịch chưa hoàn tất, toàn bộ số tiền được máy trả lại vào khay, nhưng người nộp tiền đã rời khỏi trụ ATM mà không hay biết.

Ít phút sau, một người đàn ông đi xe máy đến giao dịch, phát hiện trong khay máy ATM có một cọc tiền lớn. Sau khi quan sát xung quanh không thấy ai, người này đã lấy toàn bộ số tiền và rời đi.

Theo Công an phường Bắc Cam Ranh, mọi hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, do vậy đề nghị người đã lấy số tiền trên sớm liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết.