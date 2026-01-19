Vụ cầu xây xong rào lại ở Thanh Hóa: Sắp bàn giao đưa vào sử dụng

Ngày 19/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành quy trình vận hành hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án trọng điểm nhằm kiểm soát mặn, ngọt, cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân và diện tích đất nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, hệ thống thủy lợi sông Lèn được kỳ vọng sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, 4.800ha nuôi trồng thủy sản, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 770.000 người dân và phục vụ chăn nuôi, hơn 2.000ha tại khu công nghiệp.

Tổng quan dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự án cũng góp phần tưới tiêu cho 3.930ha đất nông nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn giao thông thủy, bộ trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã công bố công khai quy trình vận hành. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất điều chỉnh nếu có nội dung cần thiết trong quá trình thực hiện.

Quyết định cũng nhấn mạnh hệ thống thủy lợi sông Lèn là công trình mới, chưa được kiểm nghiệm đầy đủ trong thực tiễn, đặc biệt là công tác vận hành thoát lũ, ngăn lũ và phòng chống ngập úng. Do đó, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đánh giá để kịp thời hiệu chỉnh và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình vận hành, đảm bảo an toàn và hiệu quả công trình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, cho biết sau khi tỉnh ban hành quy trình vận hành, Sở đang cử cán bộ đi đào tạo.

Nói về hạng mục cầu thuộc dự án đang bị rào chắn, ông Nam cho biết việc quyết định đưa cây cầu vào sử dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa để hoàn tất việc đào tạo quy trình vận hành.

Theo ông Trung, dự kiến trước Tết Nguyên đán năm nay sẽ hoàn tất công tác đào tạo và làm thủ tục bàn giao, đưa các công trình thuộc dự án vào sử dụng.

Trước đó, Tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, thuộc dự án tổng thể nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An) với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, đã được khởi công từ tháng 6/2021.

Dự án bao gồm các hạng mục trọng tâm như cống ngăn mặn, âu thuyền và cầu giao thông bắc qua sông Lèn, tại khu vực tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn.

Chủ đầu tư dựng rào chắn ngăn không cho người dân đi lại qua cầu (Ảnh: Thanh Tùng).

Mặc dù dự án đã cơ bản hoàn thành, đặc biệt là cây cầu dài 405m, rộng 7,5m bắc qua sông Lèn, nhưng vẫn chưa được bàn giao và đưa vào sử dụng chính thức. Điều này gây ra sự hụt hẫng cho người dân địa phương, khi họ vẫn phải tốn chi phí đi đò qua sông do rào chắn ở hai đầu cầu.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự kiến đến tháng 6, dự án mới được bàn giao và đưa vào sử dụng. Lý do chậm trễ là do dự án cần trải qua giai đoạn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật quản lý và vận hành, với thời gian đào tạo dự kiến 1-2 tuần, theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.