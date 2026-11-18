Liên quan đoạn clip có nội dung cho rằng “luộc cua ăn là cảnh tượng đại địa ngục, người và cua có thể từng là anh em”, ngày 18/11, ông Dư Thái Bình, phó giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh cua biển ở xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau), đã chia sẻ quan điểm về vấn đề này.

Ông Dư Thái Bình và con cua đoạt giải "vua cua" Cà Mau năm 2025 (Ảnh: CTV).

Ông Bình cho rằng, phóng sinh là quyền của mỗi người, là việc làm tốt thể hiện sự hướng thiện. Tuy nhiên, ông không đồng tình với những lời bình luận được đề cập trong clip.

Theo ông, cua biển là ngành kinh tế mũi nhọn đứng thứ 2 của tỉnh Cà Mau. Phần bình luận trong đoạn clip này không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân mà còn gây hoang mang dư luận.

"Gia đình tôi gắn bó với nghề kinh doanh cua biển phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu từ năm 2019 đến nay. Tôi ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của ngành chức năng tỉnh trong việc kiểm tra, rà soát nội dung clip để bảo vệ thương hiệu ngành hàng chủ lực của tỉnh", ông Bình chia sẻ.

Ông Bình từng sở hữu con cua biển nặng hơn 1,82kg, đoạt giải nhất cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau năm 2025. Trước đó, năm 2022, ông cũng giành giải nhất cuộc thi “Cua Cà Mau lớn nhất”.

Cả 2 con cua đoạt giải đều được ông Bình tặng cho Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu để làm tiêu bản.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, tài khoản Facebook V.A. đăng tải nội dung “khuyên đừng ăn cua”, kèm clip ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh.

Đáng chú ý, phần bình luận trong clip cho rằng: “Khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục. Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề”.

Tài khoản này còn chia sẻ quan điểm rằng con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em của nhau qua nhiều kiếp. Do thay hình đổi dạng nên không nhận ra nhau, từ đó dẫn đến việc sát hại lẫn nhau.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt tương tác và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với thông điệp phóng sinh, bảo vệ động vật; trong khi nhiều ý kiến cho rằng ăn cua là hoạt động sản xuất, tiêu dùng bình thường.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định những phát ngôn trong đoạn clip nói trên không đúng với giáo lý nhà Phật, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chủ trương phát triển ngành hàng cua của tỉnh.

Tỉnh Cà Mau đang rà soát để xử lý nghiêm những phát ngôn trong clip phóng sinh của biển xuống sông (Ảnh cắt ra từ clip).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát nội dung clip để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định.