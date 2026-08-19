Vụ 4 người bị sóng cuốn ở Mũi Nghê: Tạm dừng tìm kiếm 2 nạn nhân vì mưa

Ngày 19/8, Đồn biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã phát đi cảnh báo thời tiết xấu trong khu vực và khuyến cáo các đội tìm kiếm 2 người còn mất tích ở khu vực Mũi Nghê tạm dừng hoạt động.

Theo cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển Đà Nẵng có mưa, tầm nhìn hạn chế cùng sóng lớn. Các đội thiện nguyện cũng đã dừng chạy ca nô, xuồng trên vùng biển Sơn Trà.

Các tình nguyện viên tìm kiếm 2 người mất tích ở Mũi Nghê (Ảnh: A Nghĩa).

Anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ khẩn cấp SOS Quảng Nam, cho biết lực lượng duy trì kiểm tra các hướng Cù Lao Chàm, Cửa Đại, Thăng Bình và Tam Thanh, những khu vực được nhận định có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Theo anh Nghĩa, hiện tại thời tiết chuyển xấu, có mưa và sóng lớn nên việc tìm kiếm đã tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 8/8, nhóm 4 người gồm 3 cô gái 24 tuổi và một nam thanh niên 30 tuổi đến khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, để chụp ảnh và tắm biển. Trong lúc vui chơi, cả nhóm không may bị sóng lớn cuốn xuống biển.

Lực lượng chức năng phối hợp ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu được 2 người. Hai nạn nhân còn lại mất tích.

Đến sáng 19/8, sau 12 ngày tìm kiếm, tung tích 2 nạn nhân vẫn chưa được xác định.