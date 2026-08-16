Vụ 4 người bị sóng cuốn ở Mũi Nghê: Ngừng tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại

Ngày 16/8, Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm 2 nạn nhân trong số 4 người bị rơi xuống biển Mũi Nghê mà không có kết quả, các lực lượng chức năng đã kết thúc quá trình tìm kiếm.

Trước đó, sáng 8/8, nhóm 4 người gồm 3 cô gái 24 tuổi và một người đàn ông 30 tuổi đi bộ ra khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, để chụp ảnh, tắm biển và không may bị sóng lớn cuốn trôi.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương đã tìm kiếm và cứu được 2 người, 2 nạn nhân còn lại mất tích.

Mũi Nghê nằm trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: A Nhân).

Theo Thượng tá Tỉnh, lực lượng chức năng duy trì tìm kiếm nhiều ngày đêm trên biển nhưng không phát hiện tung tích 2 người còn lại. Dù hiện tại đã dừng hoạt động tìm kiếm tập trung, Đồn Biên phòng Sơn Trà vẫn phát thông báo đến các chủ tàu cá lưu ý thông tin, nếu phát hiện nạn nhân phải trình báo ngay.

Anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ khẩn cấp SOS Quảng Nam, cho biết sau khi lực lượng chức năng kết thúc hoạt động tìm kiếm tập trung, nhóm của anh vẫn cố gắng hỗ trợ gia đình rà soát khu vực trên biển theo nguyện vọng của người nhà.

Trong ngày 16/8, nhóm đã huy động ca nô và kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để kiểm tra các hướng Cù Lao Chàm, Hòn Chảo, nơi có khả năng nạn nhân trôi dạt đến. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin về 2 nạn nhân mất tích.