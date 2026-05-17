Vụ 4 học sinh đuối nước khi tắm sông: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Sáng 17/5, thông tin từ UBND xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk), liên quan đến vụ 4 cháu nhỏ bị đuối nước trên sông Bánh Lái, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của tất cả nạn nhân.

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong đêm 16/5 là em N.B.P (11 tuổi, trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ).

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trên sông Bánh Lái (Ảnh: Minh Nguyễn).

Trước đó, khoảng 9h ngày 16/5, 4 học sinh gồm em N.B.P, N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi), cùng trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau đi tắm mát tại sông Bánh Lái, đoạn qua thôn Ngọc Lâm 1. Trong khi tắm, cả 4 học sinh không may bị mất tích.

Không thấy các con về nhà, người thân đi tìm và phát hiện quần áo, xe đạp của các em trên bờ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Thi thể 4 học sinh đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự (Ảnh: Minh Nguyễn).

Khoảng 17h30 cùng ngày, các lực lượng đã trục vớt được thi thể em N.A.H.; đến 19h30 đã vớt được 2 anh em ruột là cháu N.G.B. và N.N.B..

Sau vụ việc, chính quyền xã Hòa Mỹ cùng ban giám hiệu các trường nơi 4 em học đã đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình tổ chức hậu sự.