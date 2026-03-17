Vụ 3 người trên tàu hàng tử vong: Lời kể của nhân chứng

Ngày 17/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ 3 người tử vong, 2 người bị thương trên tàu hàng Trường Nguyên 18, neo tại vùng biển ngoài cảng Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa).

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, anh Thái Văn Thịnh (25 tuổi, quê Nghệ An), thuyền viên tàu Trường Nguyên 18, cho biết 16h30 ngày 16/3, tàu neo đậu ngoài cảng Cà Ná để chờ lịch vào bốc đá sỏi. Trên tàu khi đó có 11 người.

Công tác cứu nạn trên tàu Trường Nguyên 18 (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Đến gần 18h, sau bữa tối, anh Thịnh đi cùng máy phó T.Đ.T. (45 tuổi, quê Nghệ An) xuống khu vực hầm để hỗ trợ bơm nước ra ngoài.

Thời điểm này, ông T. xuống hầm, còn anh Thịnh đứng trên sàn hỗ trợ. Sau khoảng 15 phút không thấy ông T. trở lên, anh Thịnh dùng đèn pin rọi xuống phát hiện đôi dép của máy phó nổi trên mặt nước nên vội lao xuống.

“Tôi nhảy xuống hầm thấy chú T. nằm sấp, nổi trên mặt nước. Tôi kẹp chú T. để kéo lên, nhưng vừa kéo thì cảm thấy lả đi rồi ngất lịm, không biết gì nữa”, anh Thịnh kể.

Theo ông Bùi Văn Quý (48 tuổi, quê thành phố Hải Phòng), thuyền trưởng tàu Trường Nguyên 18, khi không thấy ông T. và anh Thịnh trở lên, ông cùng 2 người khác xuống hầm ứng cứu. Khi cả nhóm đưa được 2 nạn nhân lên, ông Quý và một người khác cũng ngất trên sàn hầm.

Riêng ông L.V.Đ. (47 tuổi, quê Nghệ An) trực tiếp xuống hầm hỗ trợ đẩy ông T. và anh Thịnh để những người khác ở phía trên kéo lên thì bị ngất, chìm xuống nước và mắc kẹt bên dưới.

Ông Bùi Văn Quý, thuyền trưởng tàu Trường Nguyên 18, kể lại sự việc (Ảnh: Anh Thành).

Theo ông Quý, trong 5 người gặp nạn, ông và anh Thịnh may mắn sống sót, 3 người còn lại đã tử vong.

“Tôi nghĩ trong hầm thiếu oxy nên chúng tôi bị ngạt”, ông Quý nhận định.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết ông Quý và anh Thịnh nhập viện trong tình trạng ngất do ngạt khí. Các bác sĩ Khoa Hồi sức đã khẩn trương cấp cứu, hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân đã ổn định.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tối 16/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo có người gặp nạn trên tàu Trường Nguyên 18 nên điều lực lượng đến hỗ trợ.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng cùng thuyền viên đã đưa 2 người bị thương đi cấp cứu, đồng thời đưa 2 thi thể nạn nhân lên bờ. Riêng thi thể ông L.V.Đ. mắc kẹt tại két nước của tàu (khoang đáy).

Do khu vực này đang ngập nước, thiếu oxy, lực lượng cứu hộ phải trang bị bảo hộ chuyên dụng. Đến sáng 17/3, thi thể ông Đ. được đưa lên bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng.