Vụ 3 mẹ con bị hành hung ở Lò Đúc: Bé gái 11 tháng tuổi bị chấn động não

Liên quan vụ người phụ nữ bế con nhỏ bị hành hung tại ngõ 132 phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiều 30/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Trần Thu Thủy (38 tuổi, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết, con gái 11 tháng tuổi của chị được bác sĩ chẩn đoán bị chấn động não và hiện vẫn đang được theo dõi sau chấn thương.

"Cháu hiện có biểu hiện hoảng loạn, thi thoảng nôn trớ và chỉ bám mẹ, không theo người khác. Tôi cũng chưa thể đưa cháu đi khám lại vì không có người trông", chị Thủy cho biết.

Theo chị Thủy, sau sự việc, ba mẹ con chị chưa dám quay lại nơi ở cũ do lo sợ. Việc quay về lấy đồ đạc cũng phải nhờ người thân đi cùng.

Bé gái 11 tháng tuổi bị chấn động não, đang được theo dõi phản ứng stress cấp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về hướng xử lý, người phụ nữ cho biết gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

"Tôi mong vụ việc được giải quyết đúng quy định. Tôi không nhận bồi thường và cũng không đồng ý hòa giải. Hành vi như vậy là quá côn đồ, ngay cả trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng", chị Thủy nói.

Theo hồ sơ y tế do chị Thủy cung cấp, sau khi vụ việc xảy ra, hai con của chị đã được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Trong đó, bé B.A. (11 tháng tuổi) được đưa vào cơ sở y tế khoảng 20h30 ngày 28/3, sau khi bị ngã trong lúc mẹ bị hành hung. Hồ sơ bệnh án ghi nhận bé bị chấn động não, chẩn đoán hội chứng sau chấn động não và được theo dõi phản ứng stress cấp. Bệnh nhi đã được kê đơn thuốc điều trị và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Theo chị Thủy, cháu N.M.N. (17 tuổi), con gái lớn của chị, cũng vừa nhập viện, có biểu hiện buồn nôn do bị đánh vào vùng đầu và gáy khi chạy ra can ngăn. Kết quả chụp X-quang chưa phát hiện bất thường ở cột sống cổ, tuy nhiên cháu vẫn được bác sĩ khuyến cáo tiếp tục theo dõi các dấu hiệu chấn thương.

Trước đó, tối 28/3, khi người phụ nữ đang chuyển đồ đến ở nhờ nhà bạn tại ngõ 132 phố Lò Đúc thì xảy ra sự việc.

Theo lời chị Thủy, thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ vừa bốc dỡ đồ từ xe xuống. Chiếc xe được đỗ trong khu sân chung của ngõ, cách nhà người đàn ông khoảng 1,5-2m.

Thấy chiếc xe dựng gần cửa nhà, người đàn ông đi ra chửi bới, sau đó có hành vi hắt nước và nhổ nước bọt về phía chị.

"Tôi nói nếu có gì thì cứ nói chuyện, không nên có hành vi như vậy. Ông ấy đáp lại "tao thích đánh mày". Khi tôi nói sẽ nhờ công an can thiệp thì ông ấy bỏ đi", chị Thủy kể.

Đến tối cùng ngày, khi người phụ nữ quay lại để chuyển thêm đồ, chiếc xe vẫn đỗ tại vị trí cũ. Người đàn ông tiếp tục ra chửi bới, lớn tiếng hỏi "xe của ai". Vừa xuống xe chưa kịp giải thích, chị Thủy bị người hàng xóm lao tới hành hung.

Người đàn ông hành hung phụ nữ đang bế con nhỏ (Video: Vũ Tuyết).

"Ông ấy nói "tao thích đánh mày" rồi lao vào đánh tới tấp. Lúc đó tôi đang bế con nhỏ 11 tháng tuổi trên tay nên bị ngã ngửa ra phía sau, nửa người đập xuống đất, đầu cháu đập vào tường, chị Thủy nói.

Hiện người đàn ông liên quan đã bị Công an phường Hai Bà Trưng tạm giữ để phục vụ điều tra.

"Đối tượng này đang bị tạm giữ. Trường hợp này chắc chắn sẽ khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng thông tin.