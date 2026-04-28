Vụ 2 người rơi xuống sông sau bữa tiệc sinh nhật: Phát hiện vi phạm

Liên quan vụ 2 người rơi xuống sông sau bữa tiệc sinh nhật, ngày 28/4, các cơ quan chức năng địa phương gồm: Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Cảng du thuyền Mỹ Tho, chủ phương tiện và thuyền trưởng của phương tiện có liên quan đã có buổi làm việc kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, xác minh vụ đuối nước này.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: CTV).

Theo đó, diễn biến sự việc như sau, lúc 17h ngày 18/4, ông Nguyễn Văn Tân nhận lời ông Nguyễn Văn Lộc điều khiển phương tiện TG 12738 xuất phát từ nhà ông Lộc (tại cồn Thới Sơn, phường Mỹ Tho), chở 12 người khác di chuyển trên sông Tiền, khu vực Mỹ Tho - Thới Sơn.

Đến 21h cùng ngày, phương tiện này cập vào cầu phao số 2 của Cảng Du thuyền Mỹ Tho để cho khách lên bờ. Đến 21h30 thì phát hiện 2 người đi trên thuyền này mất tích gồm ông V.V.T. và ông T.Q.S..

Qua xác minh cho thấy, phương tiện TG 12738 chở số hành khách trên đã hết đăng kiểm từ ngày 18/12/2025 và hết niên hạn vào ngày 31/12/2025, không đăng ký vận chuyển hành khách và đã vi phạm khi không thông báo cho quản lý cảng, hoạt động ngoài giờ quy định của Cảng du thuyền tại cầu phao số 2.

Ông Nguyễn Văn Lộc (chủ phương tiện) và ông Nguyễn Văn Tân (thuyền trưởng) chịu trách nhiệm về các vi phạm này. Vụ tai nạn chết người đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 18/4, ông S. và ông T. cùng khoảng 10 người tham dự tiệc sinh nhật của anh N.V.L..

Buổi tiệc được tổ chức trên tàu du lịch mang số hiệu TG-12738 do anh N.T.T. (SN 2003) điều khiển.

Trong quá trình tham dự tiệc, ông S. và ông T. có sử dụng rượu, bia.

Đến khoảng 21h30, tài công điều khiển tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền để đưa khách lên bờ.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, hành khách lần lượt rời tàu ra về. Đến lượt ông S. và ông T. bước lên bờ thì cả hai bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh đã phối hợp các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến ngày 20/4, thi thể cả hai nạn nhân đã được tìm thấy.