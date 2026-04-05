Voi rừng liên tục xuất hiện ở Sơn La, phá hoa màu rồi “ghé thăm" trường học

Theo thông tin từ Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, vào khoảng 5h15 ngày 4/4, hệ thống camera giám sát an ninh xã Huổi Một bố trí tại cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Huổi Một ghi nhận một cá thể voi rừng trưởng thành băng qua quốc lộ. Sau đó, voi phá hàng rào thép, tiến vào khu vực ở của học sinh.

Lúc này cán bộ, giáo viên trực bán trú nhanh chóng thông báo, yêu cầu học sinh ở yên trong phòng, tránh kích động con vật. Nhờ xử lý kịp thời, toàn bộ học sinh đều an toàn, không xảy ra thương vong.

Ông Trần Đình Chiến, giáo viên Trường PTDTBT THCS Huổi Một cho biết, cá thể voi sau khi phá rào đã đi quanh trường. Rất may các thầy, cô giáo trực bán trú tại trường đã phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo học sinh nên không có thiệt hại về người.

"Con voi sau khi đi xung quanh trường đã tiếp tục phá rào đi lên trên đồi", ông Chiến nói.

Voi rừng phá rào vào Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Huổi Một rạng sáng 4/4. (Ảnh: Camera giám sát Trường PTDTBT THCS Huổi Một).

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, sự xuất hiện của voi rừng ngay tại trường học là một báo động đỏ về an toàn, nên các thầy cô giáo phải ứng trực 24/24h, hướng dẫn học sinh ứng phó và không được ra xem khi nghe tin voi xuất hiện.

Ở các bản lân cận Trường PTDTBT THCS Huổi Một, người dân cho biết cá thể voi rừng trưởng thành này thường xuất hiện và gây ra không ít thiệt hại về hoa màu, tài sản.

Ông Lò Văn Vinh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Kéo, xã Huổi Một cho biết, thời gian gần đây, voi thường xuyên xuống bản, phá lúa, ngô, sắn và cả lán nương của bà con.

"Mỗi lần xuất hiện voi đều gây thiệt hại khá lớn, chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân không lại gần, đồng thời báo ngay cho chính quyền khi phát hiện voi để tìm cách giải quyết", ông Vinh chia sẻ.

Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Huổi Một cảnh báo, khi phát hiện voi, người dân không được lại gần, không quay phim, chụp ảnh vì voi rừng rất nhạy cảm, có thể tấn công khi bị đe dọa.

Trong thời gian này, người dân cần hạn chế vào rừng sâu, tránh ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm vì đây là thời điểm voi thường đi kiếm ăn.