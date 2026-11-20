Tối 20/11, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) đã bàn giao thi thể ông L. (72 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân được nhân viên cứu hộ đưa lên bờ (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông L. cùng vợ đến tắm biển tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Sau đó, người vợ về trước, còn ông L. ở lại tiếp tục tắm biển.

Khoảng 9h30, nhân viên cứu hộ phát hiện ông L. trôi dạt trên biển nên nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ. Nhân viên y tế có mặt, tiến hành các biện pháp sơ cứu nhưng ông L. đã tử vong.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu. Công an phường Vũng Tàu cũng tiến hành xác minh, tìm kiếm người thân của ông L..

Đến trưa cùng ngày, không thấy chồng trở về, người vợ quay lại bãi biển tìm kiếm. Khi được người dân thông báo có trường hợp đuối nước, người vợ đến bệnh viện nhận dạng và xác định nạn nhân là chồng mình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông L. cho gia đình đưa về lo hậu sự.