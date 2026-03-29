Vợ tài xế bị sát hại trong vụ án ở Quảng Trị bật khóc khi nhận sự sẻ chia

Ngày 29/3, Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) đã đến viếng, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh B.T.S. (40 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh) là tài xế taxi, nạn nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị.

Tại lễ viếng, ông Trần Đình Nam, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Khánh, đã trao tiền hỗ trợ cho gia đình. Cá nhân ông Nam cũng nhận đỡ đầu 2 con nhỏ của anh S., với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/cháu trong thời gian 5 năm.

Vợ của tài xế S. đau xót trước sự ra đi đột ngột của chồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nam cho biết số tiền sẽ được chuyển qua Hội Phụ nữ phường Hòa Khánh theo từng năm nhằm giúp các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường.

Bà Lê Thị Kim Thùy, đại diện Hội Phụ nữ khu dân cư Phước Lý (phường Hòa Khánh), cho biết sau đợt hỗ trợ ban đầu, khu dân cư và hội sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ 2 con của nạn nhân, đảm bảo việc học tập lâu dài.

Trong chiều cùng ngày, nhiều cá nhân, tổ chức dù không quen biết vẫn đến chia buồn, quyên góp hỗ trợ gia đình. Một nhóm tài xế taxi tại sân bay Đà Nẵng đã trao 6 triệu đồng, chia sẻ đau buồn trước sự ra đi của đồng nghiệp. Nhiều tài xế xe dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng chung tay kêu gọi, hỗ trợ gia đình.

Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Khánh thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhận được những tấm lòng giúp đỡ từ những người xa lạ, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (34 tuổi, vợ anh S.) không giấu được sự xúc động, bật khóc, gửi lời cảm ơn đến những mạnh thường quân đã chia sẻ với gia đình trong thời điểm đau thương này.

“Tôi thật sự rất xúc động, có những người tôi chưa từng gặp nhưng vẫn đến chia sẻ với gia đình lúc này. Tôi biết ơn vô cùng những tấm lòng đã giúp đỡ để con tôi có chi phí học tập trong những năm tới!”, chị Thúy nói.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chiều 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê ô tô của anh S. xuất phát từ Đà Nẵng về quê xã Kim Điền. Đến địa phận xã Kim Phú (Quảng Trị), Đạo yêu cầu anh S. cho mượn xe đi việc riêng nhưng không được đồng ý nên đã dùng súng bắn nam tài xế tử vong, đưa thi thể nạn nhân vào giấu trong một rừng keo.

Đạo cướp xe chạy đến thôn Tân Bình, xã Kim Điền, dùng súng bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương. Gây án xong, Đạo về gần nhà bố mẹ đẻ, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát. Đến khoảng 4h ngày 27/3, Đạo nộp súng, ra tự thú.