Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá VNVC là đơn vị tiên phong, nỗ lực, năng động, bày tỏ kỳ vọng VNVC tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, đóng góp vào phát triển công nghiệp vaccine, nâng cao năng lực tự chủ và thúc đẩy y tế dự phòng.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của MSD trong 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng, cung ứng thuốc, vaccine tiên tiến và hợp tác hiệu quả với VNVC, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành tiếp lãnh đạo Công ty Vaccine VNVC và Tập đoàn MSD tại trụ sở Chính phủ ngày 18/11 (Ảnh: VGP).

Hoan nghênh hợp tác giữa hai doanh nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn chuyển giao công nghệ lõi, hướng tới làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm, không chỉ dừng ở sản xuất, đóng gói.

Đồng thời Phó Thủ tướng đề nghị MSD và VNVC sớm cụ thể hóa kế hoạch hợp tác, giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, thúc đẩy triển khai đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng khuyến khích MSD nghiên cứu đầu tư sản xuất thuốc, vaccine công nghệ cao tại Việt Nam, hướng tới phục vụ thị trường trong nước và khu vực.

Trước đó, sáng ngày 18/11, tại Bộ Y tế, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, VNVC và MSD đã trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược vaccine.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến VNVC và MSD trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của MSD tại Việt Nam (Ảnh: Phan Tuấn).

Sự kiện là dấu ấn quan trọng tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác chiến lược về y tế, dược phẩm giữa VNVC và MSD, được thể hiện bằng kế hoạch hợp tác chiến lược giữa 2 doanh nghiệp hàng đầu của mỗi quốc gia, trên nguyên tắc cùng phát triển vì mục tiêu nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, hỗ trợ các chương trình và mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ngành y tế đang thúc đẩy nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vaccine, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của MSD và VNVC là 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực y dược, vaccine của 2 quốc gia trong thúc đẩy tiến tới hợp tác chiến lược về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, giúp Việt Nam từng bước nâng cao năng lực sản xuất vaccine, góp phần thực hiện mục tiêu tự chủ các công nghệ chiến lược, bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, đầu tư và hợp tác quốc tế theo quy định.

Nhiều năm qua, VNVC đã đưa về gần 30 loại vaccine và sinh phẩm, góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu trẻ em và người lớn (Ảnh: Minh Ngọc).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao sự chủ động, tiên phong của VNVC, từ hệ thống tiêm chủng quy mô, hiện đại và chủ động đã chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vaccine chất lượng quốc tế.

Ông Lê Xuân Định kỳ vọng kế hoạch hợp tác với MSD và các đối tác quốc tế của VNVC tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động nguồn cung, giảm giá thành vaccine và hướng tới xuất khẩu.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vaccine VNVC, cho biết nhiều năm qua, VNVC đã phối hợp với MSD đưa về Việt Nam nhiều loại vaccine bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn. Kế hoạch chuyển giao công nghệ sản xuất tiếp nối quan hệ hợp tác ý nghĩa này, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ vaccine tiên tiến, hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và tự chủ y tế.

“VNVC xác định sản xuất vaccine là chiến lược đầu tư dài hạn. Chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vaccine hiện đại, chuẩn bị nền tảng công nghệ và mở rộng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới, sẵn sàng cho lộ trình tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh, dự kiến hoàn thành xây dựng cuối năm 2027 (Ảnh: VNVC).

Chia sẻ tại buổi công bố kế hoạch hợp tác, Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD đánh giá cao vai trò dẫn dắt tại thị trường trong nước, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC.

MSD kỳ vọng với hơn 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn trên toàn cầu, đơn vị sẽ đóng góp những thế mạnh, góp phần thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa bệnh tật và tạo ra những giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Để sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các vaccine tiên tiến, VNVC đang đầu tư xây dựng nhà máy vaccine và sinh phẩm hiện đại với các thiết bị hàng đầu thế giới, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 dự kiến gần 3.000 tỷ đồng, đi vào sản xuất vaccine từ 2028 để có sản phẩm thương mại hoá từ 2029.