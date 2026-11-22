Chiều 22/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công tác xây dựng Đảng ở cơ sở năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau sắp xếp, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 130 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 3.851 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 424 đảng bộ trực thuộc cơ sở và 3.427 chi bộ.

Nhiều mô hình hay từ cơ sở

Tỉnh đã thực hiện sắp xếp, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên theo Kết luận số 208-KL/TW. Cụ thể, Vĩnh Long tiếp nhận 16 tổ chức cơ sở đảng với 1.535 đảng viên từ 7 đảng bộ tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; chuyển giao 13 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 2.229 đảng viên về đảng bộ xã, phường nơi đơn vị đặt trụ sở.

Địa phương cũng hoàn thành việc sắp xếp ấp, khóm, khu phố theo chỉ đạo. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.496 đơn vị, giảm 964 đơn vị, tương đương 39,18%.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy xã Cầu Kè cho biết địa phương triển khai hiệu quả các mô hình như “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” gắn với “Đồng hành cùng người nghèo”.

Các mô hình góp phần phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong thực hiện nhiệm vụ và chăm lo đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Qua triển khai, có 11.672 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thực hiện; trong đó 11.560 lượt hoàn thành tốt nội dung đăng ký, đạt 99,04%. Địa phương cũng tổ chức nhiều cuộc “Nghe dân nói”, tiếp nhận và giải quyết hơn 1.520 ý kiến, kiến nghị của người dân.

Trong khi đó, xã Châu Hòa có cách làm riêng trong xử lý những thông tin gây xôn xao dư luận. Ban Xây dựng Đảng đối chiếu thông tin từ báo cáo của cộng tác viên, ý kiến đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với thực tế tiếp công dân.

Qua đó, địa phương phân biệt được những vướng mắc riêng của từng hộ dân với các vấn đề chung phát sinh trên địa bàn để có hướng xử lý phù hợp.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Châu Hòa phát biểu mô hình của địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm 2026, Fanpage “Châu Hòa Ngày Mới” do Ban Công tác 35 Đảng ủy xã quản lý đã đăng tải, chia sẻ hơn 850 tin, bài, thu hút trên 150.000 lượt xem và tương tác. Cùng với kênh thông tin số, xã còn có 38 tuyên truyền viên, trong đó có bí thư chi bộ ấp và đảng viên trường học.

Thước đo chất lượng tổ chức đảng từ kết quả thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, biểu dương các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Về công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lãnh đạo Tỉnh ủy đánh giá cao những mô hình hướng mạnh về cơ sở như xã Trà Côn duy trì “Ngày cuối tuần cùng dân”, giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại 100% ấp mỗi tháng; phường Sơn Đông thực hiện mô hình “Chính quyền gõ cửa - hỗ trợ người yếu thế từ trong nhà”; xã Bảo Thạnh tổ chức dịch vụ công lưu động phục vụ người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Lâm Minh Đằng nhìn nhận, thời gian qua, nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian ngắn, không ít cán bộ cơ sở làm việc ngoài giờ, cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, góp phần vào sự phát triển của Đảng bộ tỉnh và kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các xã, phường tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 4-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các địa phương cần giữ vững kết quả phát triển đảng viên gắn với bảo đảm chất lượng; thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026; lãnh đạo, chỉ đạo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác cán bộ.

Nhấn mạnh thước đo chất lượng tổ chức đảng là kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, ông Lâm Minh Đằng yêu cầu trong hơn một tháng còn lại của năm, các đảng ủy tập trung hoàn thành những chỉ tiêu còn thấp, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, xử lý tài sản công dôi dư và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng lưu ý các địa phương chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; đồng thời giữ vững an ninh trật tự trong dịp cuối năm.