Ngày 21/11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, hiện các công tác thi công xây dựng cũng như công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác ngày 24/12 tới.

Chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh sân bay Long Thành vào tháng 12/2025 (Ảnh: Nam Anh).

Theo lộ trình phân kỳ, sân bay Long Thành sẽ khai thác theo 3 giai đoạn và tăng dần quy mô gồm: giai đoạn 1, từ ngày 24/12 đến hết tháng 3/2027 (lịch bay mùa Đông 2026-2027); giai đoạn 2, từ tháng 4/2027 đến tháng 10/2027 (lịch bay mùa Hè 2027); giai đoạn 3, từ tháng 10/2027 (bắt đầu lịch bay mùa Đông 2027).

Theo ACV, tổng sản lượng khai thác dự kiến tại sân bay Long Thành từ tháng 12 đến hết lịch bay mùa Đông (ngày 27/3/2027) đạt tối đa 226 chuyến bay/tuần. Hiện, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên đăng ký khai thác các đường bay quốc tế tại sân bay Long Thành với tổng tần suất 44 chuyến/tuần (tối đa 8 chuyến/ngày), với các đường bay Long Thành - Bắc Kinh (LTH-PKX)/ Quảng Châu (LTH-CAN)/ Hong Hong (LTH-HKG)/ Manila (LTH-MNL).

Các đường bay nội địa có sự tham gia của Vietnam Airlines và Vietjet Air với tổng tần suất tối đa 182 chuyến/tuần (từ 10-26 chuyến/ngày).

Trong đó, Vietnam Airlines đăng ký khai thác đường bay Long Thành - Nội Bài (LTH-HAN) với tần suất 28 chuyến/tuần (4 chuyến/ngày); Vietjet Air đăng ký lộ trình khai thác với tổng tần suất tối đa 154 chuyến/tuần (22 chuyến/ngày) trên 5 đường bay nội địa (Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng).

ACV đã vận hành thử nghiệm các khu vực in vé, check-in tự động trước khi đưa vào vận hành nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đại diện Vietjet Air, trong ngày đầu khai thác, hãng sẽ đưa 1 tàu bay đến sân bay Long Thành để khai thác đường bay Long Thành - Nội Bài. Trong tuần thứ 2, hãng sẽ tăng cường thêm 1 tàu bay để khai thác các đường bay đến sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng), sân bay Vinh (Nghệ An). Đến giữa tháng 1/2027, Vietjet Air sẽ tăng cường tàu bay thứ 3, khai thác các đường bay từ Long Thành đến các TP Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và sân bay Phú Quốc (An Giang).

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12. Sân bay Long Thành (TP Đồng Nai) là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD. Sân bay có diện tích 5.364ha, công suất 100 triệu hành khách/năm và được định hướng trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021-2025), giai đoạn 2 (2025-2030) và giai đoạn 3 (2035-2040).