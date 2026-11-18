Theo kế hoạch thanh tra năm 2027 mới ban hành, Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) tổ chức thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại các công ty xổ số thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2026. Dự kiến quý III/2027, Cục III sẽ công bố tiến hành cuộc thanh tra này.

Trong quý III-IV/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) dự kiến công bố cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Thời kỳ thanh tra tại Vietlott và các công ty xổ số nói trên sẽ tính từ năm 2025 đến năm 2026.

Một khách hàng ở An Giang trúng giải thưởng kỷ lục của sản phẩm Mega 6/45 Vietlott gần 200 tỷ đồng mới đây (Ảnh: Thảo Thu).

Về các cuộc thanh tra dự phòng năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Nhà máy in tiền quốc gia, thời kỳ 2024-2026.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, thời kỳ thanh tra 2025-2026.

Cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động tại một số dự án do Tập đoàn C.E.O, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền làm nhà đầu tư/chủ đầu tư (thời kỳ 2021-2026) cũng được đưa vào danh sách dự phòng.

Cũng nằm trong danh sách cuộc thanh tra dự phòng năm tới có cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp phép tín dụng và phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thời kỳ thanh tra 2025-2026. Cuộc thanh tra dự kiến vào quý III-IV/2027.

Cuộc thanh tra chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp phép tín dụng và phòng, chống rửa tiền tại VPBank được Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch dự phòng (Ảnh: VPBank).

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch phải nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và cảnh báo.

Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm bắt tình hình phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Đối với cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, Thanh tra Chính phủ sẽ xem xét biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Cục Giám sát và Thẩm định (Cục XIII), Cục Theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra (Cục XIV) được giao thực hiện giám sát hoạt động của đoàn thanh tra cũng như thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận.