Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực quan trọng

Ngày 29/9, tại cuộc tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm tạo động lực, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở và nền tảng để quan hệ Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn hợp tác mới.

Tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ - kỹ thuật và y tế

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga là minh chứng sinh động cho ý chí và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.

Tổng Bí thư đề nghị Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm hòa bình, ổn định, trật tự tại Biển Đông trên cơ sở Luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau và lòng tin, lịch sử quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước.

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, Việt Nam đặt quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để phát triển đất nước, đưa dân tộc vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và mong muốn các bạn bè, đối tác tin cậy của Việt Nam sẽ cùng đồng hành trên con đường này.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Duma Quốc gia Nga sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ cùng Quốc hội Việt Nam trong tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, cảm ơn Duma Quốc gia Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết Tổng thống Nga Putin và các lãnh đạo cấp cao Nga, trong đó có các nghị sỹ Duma Quốc gia Nga rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, coi đây là một bước quan trọng để triển khai hiệu quả chuyến thăm Nga hồi tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại cuộc gặp, hai bên ghi nhận những kết quả tích cực của hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian qua, đặc biệt là kim ngạch thương mại giữ tốc độ tăng trên 20%, lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam năm sau cao gấp đôi năm trước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ - kỹ thuật và y tế. Đồng thời khẳng định quyết tâm đưa hợp tác trong các lĩnh vực này lên tầm cao mới với những dự án hợp tác chung nhằm phát huy tối đa tiềm năng và yêu cầu phát triển của hai nước.

Sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD

Cùng ngày, tại cuộc tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì lợi ích của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin (Ảnh: Hải Long).

Trong trao đổi, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và địa phương, đồng thời thúc đẩy triển khai biện pháp, dự án hợp tác cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên thống nhất tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao và du lịch và tin tưởng với nỗ lực của cả hai phía, Việt Nam và Nga sẽ tìm ra các cơ chế, giải pháp hiệu quả để tháo gỡ vướng mắc, vượt qua khó khăn, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường trao đổi lập trường và phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần bảo đảm hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Duma Quốc gia Nga ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thủ tướng đề nghị Duma Quốc gia Nga hỗ trợ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tại Đông Nam Á.

Về hợp tác trên kênh nghị viện, ông V.Volodin cho biết tất cả các Đảng phái chính trị trong Quốc hội Nga tại cả Thượng viện và Hạ viện dù theo các khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng đều đồng thuận ủng hộ việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khẳng định Quốc hội Nga luôn sẵn sàng phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.

Quốc hội Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán Hiệp định song phương về miễn thị thực, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác địa phương, du lịch và lao động...