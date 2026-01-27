Việt Nam trong nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam Á

Chiều 27/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố Lễ trao giải Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giải thưởng đã thực sự trở thành một phong trào hành động sâu rộng trong hệ thống giáo dục.

Vụ trưởng Nguyễn Đỗ Anh Tuấn thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Tùng Đinh).

Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ Tổ chức Các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN). Ban Thư ký ASEAN giao cho từng quốc gia tổ chức, các trường đạt giải sẽ được vinh danh tại sự kiện bên lề nhân dịp Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN diễn ra.

Nói về lý do chọn chủ đề “Trường học không rác thải nhựa” cho giải thưởng năm 2025, Vụ trưởng Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh nhựa là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt rác thải nhựa đại dương và vi nhựa ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như sức khỏe con người.

Báo cáo của Liên Hợp quốc cho thấy mỗi năm có khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất, trong đó một phần lớn không được xử lý đúng cách, gây ra tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe. Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất Đông Nam Á.

Đặc biệt, theo ông Tuấn, năm 2025, Ngày Môi trường Thế giới (5/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động có chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”, càng nhấn mạnh tính thời sự, tính cam kết và sự hưởng ứng kịp thời của Việt Nam thông qua việc tổ chức giải thưởng.

Các mô hình Trường học Sinh thái ở ASEAN đã bước đầu lồng ghép chủ đề rác thải nhựa, nhưng chưa có một hệ thống đánh giá chung hoặc chiến dịch mang tính khu vực. Nhiều quốc gia đã triển khai sáng kiến riêng lẻ, song chưa có mô hình tiêu chuẩn thống nhất.

“Đây là cơ hội để Việt Nam tiên phong xây dựng một mô hình mẫu với chuyên đề về rác thải nhựa rõ ràng, thực chất, góp phần định hình giải pháp bền vững và đóng góp sáng kiến cho toàn khu vực”, ông Tuấn cho hay.

Giải thưởng năm 2025 thu hút sự tham gia tích cực, nghiêm túc của các cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước với 294 hồ sơ tham dự (tăng gấp 3,5 lần so với mùa giải năm 2024). Chất lượng hồ sơ tham gia giải thưởng được nâng cao rõ rệt.

Các trường đạt giải thưởng được phân bố tại 20 tỉnh, thành phố, từ miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển đến Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả đó cho thấy mô hình Trường học sinh thái - Trường học không rác thải nhựa có khả năng thích ứng cao, có thể triển khai hiệu quả trong nhiều điều kiện kinh tế - xã hội và sinh thái khác nhau.

Các chai nhựa được làm phẳng và làm sạch bằng hơi nước trước khi được phân loại bởi công nhân nhà máy ở Thái Lan (Ảnh: NYPost).

Tổng Biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch nhấn mạnh, giáo dục môi trường là một lĩnh vực giàu tiềm năng, có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn định hình tư duy, thái độ, lối sống xanh cho thế hệ trẻ ngay từ học đường

Giai đoạn 2025-2028, Việt Nam được đề cử đảm nhiệm vai trò chủ trì Nhóm công tác ASEAN về Giáo dục môi trường. Trên cương vị này, báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ cùng các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện trong nước, hội thảo tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia, trao đổi và đàm phán ở cấp khu vực, từng bước triển khai các sáng kiến giáo dục môi trường đã được Hội nghị Bộ trưởng ASEAN thông qua.

“Đây là những hành động cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy giáo dục vì môi trường, hành động vì thế hệ xanh, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên phát triển mới - những định hướng lớn đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, ông Thạch thông tin.

Với quy mô dự kiến 800 người, lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 31/1, tại Rạp hát Kim Đồng, Cung Thiếu nhi Hà Nội (phường Cầu Giấy, Hà Nội).