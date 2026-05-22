Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga dự khóa học quan chức quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov duyệt đội danh dự.

Ngày 21/5, tại trụ sở Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Andrey Belousov đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Sau lễ đón, đã diễn ra hội đàm giữa đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển hết sức tốt đẹp. Các thỏa thuận quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Removich Belousov khẳng định luôn ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên.

Hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Trong đó, hai bên tập trung vào các nội dung như: Triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký; trao đổi, ký kết các văn bản hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu của cả hai bên; trao đổi kinh nghiệm; hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước; hợp tác đào tạo; thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga...

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga đã dành các chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga sang học tiếng Việt và tham dự khóa học quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Cũng tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga tham dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Sau hội đàm, hai bên đã ký một số văn bản quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại quảng trường mang tên Người. Đoàn cũng đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moskva.