Việt Nam lên tiếng về hoạt động của tàu Hà Lan tại quần đảo Hoàng Sa

Ngày 4/6, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Theo bà Hằng, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.