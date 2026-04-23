Việt Nam bảo hộ công dân tại Nhật Bản trước cảnh báo động đất, sóng thần

Chiều 23/4, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang phát đi cảnh báo nguy cơ động đất và sóng thần, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp.

Đồng thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại nhằm nắm bắt tình hình và sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực đã tích cực hướng dẫn cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao như vùng Đông Bắc về các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai, cũng như cách thức liên hệ với cơ quan đại diện trong trường hợp khẩn cấp.

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, đường dây nóng bảo hộ công dân được duy trì hoạt động 24/7 để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin.

Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân, bảo đảm an toàn tối đa về tính mạng và tài sản cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.