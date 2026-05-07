Việt Nam - Ấn Độ có thể tạo ra sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung

Định hướng quan trọng này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm đề cập khi phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ, chiều tối 6/5 (theo giờ địa phương).

“Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” là chủ đề xuyên suốt của diễn đàn, mà theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phản ánh xu thế phát triển của thời đại và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những đột phá nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và năng lượng sạch đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng và cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ (Ảnh: TTXVN).

Các xu thế kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh công nghệ, an ninh dữ liệu và ổn định chuỗi cung ứng đang định hình kỷ nguyên phát triển mới: Kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, quốc gia nào làm chủ được tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ bứt phá để tạo thành sức mạnh cho phát triển, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Xu thế này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cũng được Việt Nam nhận thức rõ, thông qua việc ban hành Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ ấn tượng trước những thành tựu to lớn của Ấn Độ trong phát triển công nghệ thông tin, phần mềm, đào tạo kỹ sư, hạ tầng số công cộng, thanh toán số, công nghiệp dược phẩm, công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ấn Độ không chỉ là một nền văn minh lớn, mà còn trở thành một trung tâm tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới - một thung lũng Silicon của châu Á.

Những điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển dài hạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới.

Nền kinh tế hai nước cũng có tính bổ trợ cao. Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn của thế giới, có thế mạnh vượt trội về công nghệ, phần mềm, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ số.

Trong khi đó, Việt Nam là một nền kinh tế năng động, có vị trí địa chiến lược quan trọng, tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

Đẩy mạnh mô hình "đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Diễn đàn tập trung trao đổi xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, tập trung vào những công nghệ chiến lược định hình thế kỷ XXI, bao gồm trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và sản xuất thông minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao các văn kiện, thoả thuận hợp tác giữa 2 nước (Ảnh: TTXVN).

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng xây dựng các không gian hợp tác mới về khoa học, công nghệ, thông qua các dự án quy mô lớn và cơ chế hợp tác dài hạn, trong đó thúc đẩy hình thành Đối tác số Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở hai nước đẩy mạnh mô hình "đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất", hướng tới tạo ra các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, doanh nghiệp hai nước cần đóng vai trò tiên phong, mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển, đồng thời tham gia xây dựng các dự án hợp tác mang tính biểu tượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Diễn đàn (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy kết nối thực chất giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, hướng tới hình thành một hành lang nhân lực công nghệ Việt Nam - Ấn Độ.

Với nền tảng chính trị tin cậy, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế và tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành một trụ cột quan trọng, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia.