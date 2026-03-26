Vì sao Đồng Nai hội đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

Thông cáo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 phát chiều 25/3 nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa 16 xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tháng 4.

Đây là bước đi cho thấy Đồng Nai hội đủ các điều kiện về quy mô, vị trí chiến lược và hạ tầng để trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Trục kết nối, điểm giao thương quan trọng

Tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước cũ. Là địa phương có quy mô diện tích đứng thứ 9, dân số đứng thứ 5 và quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 cả nước, Đồng Nai đang hội tụ những tiềm năng lớn để vươn mình trở thành đô thị mới, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Hiện, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km2; dân số khoảng 4,5 triệu người; 95 đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Khu vực đô thị phường Long Khánh, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Có lợi thế về diện tích, dân số và là trung tâm công nghiệp lớn của khu vực Đông Nam Bộ, giữ vị trí chiến lược khi tiếp giáp với TPHCM, Đồng Nai vừa thụ hưởng, vừa lan tỏa động lực phát triển từ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ kết nối các vùng.

Đồng thời, địa phương có đường biên giới dài và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, là điểm tựa quan trọng để mở rộng hợp tác thương mại, dịch vụ và đầu tư xuyên biên giới.

Đặc biệt, với vị trí trung tâm của vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, liên kết trực tiếp với TPHCM, đồng thời giữ vai trò cầu nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và lan tỏa đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Với vị trí quan trọng đó, Đồng Nai không chỉ là cửa ngõ giao thương mà còn là đầu mối điều phối các dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư trong toàn vùng phía Nam.

Ngoài ra, hiện Đồng Nai được xem là “đại công trường” của khu vực phía Nam với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như dự án sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Dầu Giây, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM cùng các cụm cảng nước sâu Phước An.

Hệ thống giao thông đa phương thức cùng các công trình trọng điểm sau khi hoàn thành sẽ đưa Đồng Nai trở thành trung tâm logistics hiện đại của cả nước, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối TPHCM và Đồng Nai dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Lấy sân bay Long Thành làm "hạt nhân" phát triển

Trong năm 2025, Đồng Nai tăng trưởng kinh tế bứt phá 9,63%, trong đó mức tăng vượt hai con số ở nửa cuối năm. Thu ngân sách ước đạt hơn 100.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 153,7 triệu đồng/người.

Dự kiến giữa năm 2026, sân bay quốc tế Long Thành sẽ khai thác thương mại sau hơn 5 năm thi công. Với quy mô và tầm vóc của dự án, đây không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn là động lực thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, đô thị và du lịch cùng phát triển.

Điều đó càng được khẳng định trong Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định khu vực đô thị sân bay Long Thành là động lực phát triển.

Sân bay Long Thành đón những chuyến bay đầu tiên ngày 19/12/2025 (Ảnh: Nam Anh).

Khi sân bay đi vào khai thác, hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - logistics - dịch vụ hàng không sẽ từng bước hình thành, mở ra dư địa mới để thu hút FDI chất lượng cao và phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng.

Cụ thể, đối với khu vực đô thị sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sân bay với hệ thống đường cao tốc, đường sắt quốc gia và vùng; đảm bảo kết nối đa phương thức với TPHCM. Đồng thời, phát triển toàn diện hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại, đồng bộ trong phạm vi sân bay và khu vực lân cận, hướng tới hình thành “thành phố sân bay Long Thành” trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển của khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, nhằm phát huy lợi thế từ sân bay Long Thành, Đồng Nai sẽ phát triển các đô thị vệ tinh xung quanh.

Trong đó, khu vực phía Tây Nam sân bay sẽ phát triển hệ sinh thái hàng không đồng bộ, trở thành trung tâm tài chính - dịch vụ hàng không, điểm giao lưu thương mại, ngoại giao, văn hóa.

Khu vực phía Đông Nam sẽ phát triển các tuyến công nghiệp, logistics, liên kết với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ theo các trục giao thông lớn.

Tại khu vực đô thị Nhơn Trạch, giáp TPHCM, Đồng Nai định hướng phát triển chuỗi đô thị - dịch vụ - đổi mới sáng tạo - công nghiệp công nghệ cao ven sông, kết nối đồng bộ hạ tầng với sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển.

Đồng Nai có quỹ đất phát triển Khu công nghiệp lớn giúp thu hút các nhà đầu tư (Ảnh: Hoàng Bình).

Đặc biệt, Đồng Nai đang xây dựng đề án khu thương mại tự do tại vùng phụ cận sân bay Long Thành theo mô hình phức hợp gồm khu sản xuất công nghệ cao, logistics, tài chính - thương mại, giáo dục và đổi mới sáng tạo.