Đây là một trong những nội dung được đề cập trong báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ về dự án Bộ Luật Hình sự. Bộ Luật Hình sự đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, gồm 25 chương, 417 điều, có hiệu lực từ 1/3/2027.

Tạo “sóng sốt đất ảo” nhằm trục lợi không phải thao túng thị trường

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ trình bày trước khi Quốc hội biểu quyết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu hình sự hóa hành vi thao túng thị trường bất động sản, trên cơ sở xác định rõ hành vi, tính chất nguy hiểm và hậu quả, nhất là nguy cơ gây thiệt hại lớn, tác động tiêu cực đến kinh tế vĩ mô và hệ thống tín dụng, đồng thời bảo đảm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế thông thường.

Cơ quan chủ trì soạn thảo Bộ Luật Hình sự là Bộ Công an lý giải, bất động sản là tài sản đặc thù, biến động theo quy luật cung - cầu và tâm lý thị trường, nên việc can thiệp bằng hình sự cần hết sức thận trọng.

Ảnh minh họa: Bảo Quyên.

Cũng theo lập luận này, bất động sản là tài sản có giá trị lớn, không có một biểu giá cố định như chứng khoán hay hàng hóa niêm yết. Sự thay đổi về giá bất động sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỳ vọng, hạ tầng, quy hoạch và tâm lý đám đông.

Việc xác định và chứng minh hành vi thao túng thị trường bất động sản, theo Chính phủ, gặp khó khăn. Hơn nữa nếu hình sự hóa cũng rất khó xác định tiêu chí định lượng để phân định giữa “đầu tư hợp pháp” với “thổi giá” hay “tạo cung cầu giả” trong giao dịch bất động sản.

Chính phủ cho biết trên thực tế, hành vi có tính chất “thao túng” là hành vi tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo “sóng sốt đất ảo”, qua đó đẩy mặt bằng giá bất động sản tại một khu vực nhất định lên cao nhằm trục lợi lớn.

Hành vi này, Chính phủ nhận định không phải là thao túng thị trường theo đúng nghĩa, mà bản chất là hành vi gian lận hoặc lừa dối khách hàng. Trường hợp nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự về các tội tương ứng.

Cần thiết bổ sung các tội danh mới, hành vi phạm tội mới

Cũng trong báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ, một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện, cân nhắc kỹ lưỡng việc bổ sung tội danh mới, mở rộng phạm vi hình sự hóa hành vi và tăng nặng hình phạt, bảo đảm xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phòng, chống tội phạm, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và những bất cập trong quá trình thi hành, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động đối với quyền con người, quyền công dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng có đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm chính sách hình sự phù hợp với thực tiễn và định hướng chỉ đạo của Đảng, ưu tiên xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính trước khi áp dụng chế tài hình sự.

Thống nhất với đề xuất bổ sung 11 tội danh mới vào Bộ Luật Hình sự, song có ý kiến đề nghị rà soát một số tội danh mới để tránh trùng lặp về hành vi khách quan, khách thể được bảo vệ và dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Cùng với đó, có ý kiến đề nghị làm rõ mức nguy hiểm của hành vi và ngưỡng thiệt hại đến mức các biện pháp dân sự, hành chính không còn đủ sức răn đe, xử lý, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động của việc hình sự hóa đối với kinh tế, xã hội.

Giải trình về các nội dung này, Chính phủ cho biết từ thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng hiện nay đã nảy sinh nhiều hành vi mới nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là các hành vi trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, các tội phạm về kinh tế và một số lĩnh vực khác.

Những hành vi mới này xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người dân và các cơ quan tổ chức, mà thời điểm sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2015, những hành vi này chưa phổ biến hoặc chưa xuất hiện nên chưa được nhận diện, quy định trong luật.

Việc bổ sung các tội danh mới, các hành vi phạm tội mới, theo lập luận của Chính phủ, nhằm khắc phục bất cập trên, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ người dân, doanh nghiệp và lợi ích của Nhà nước, góp phần thể chế hóa các quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Chính phủ cũng khẳng định dự thảo Bộ Luật Hình sự lần này có sự kết hợp giữa nghiêm trị với khoan hồng, nhân đạo thông qua việc hoàn thiện các chế định về loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt, xóa án tích, xóa bỏ một số tội danh, hành vi trong cấu thành tội phạm.

Dự thảo cũng nâng mức định lượng là tiền, bổ sung điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự trong căn cứ xử lý hình sự ở nhiều tội danh, từ đó đã loại trừ nhiều hành vi không đến mức phải xử lý hình sự, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.