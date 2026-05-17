“Vì bình yên bản làng” sẽ được lan tỏa tới vùng sâu, vùng xa

Tối 16/5, tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an nhân dân Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên bản làng”.

Chương trình là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở năm 2026, đồng thời cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất do Bộ Công an phát động.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức, cho biết chuỗi hoạt động “Báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở” là cách làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội của những người làm báo công an.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên bản làng” (Ảnh: Hải Nam).

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, chương trình không chỉ là hoạt động tuyên truyền đơn thuần mà còn là dịp để lực lượng báo chí CAND đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, gần dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Việc lựa chọn Sơn La làm điểm khởi đầu cũng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là địa bàn vùng cao, biên giới, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và giàu bản sắc văn hóa.

Trong ngày, tại bản Chiềng Đi 2 đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú như không gian phiên chợ vùng cao, khu trưng bày của báo chí CAND, Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Vân Hồ; gian hàng nông sản địa phương kết hợp livestream bán hàng trực tuyến.

Đáng chú ý, chương trình còn tổ chức gian hàng “0 đồng”, hoạt động “Đổi vũ khí tự chế lấy quà” và nhiều nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống của người dân cơ sở. Thông qua các hoạt động này, lực lượng công an mong muốn nâng cao nhận thức pháp luật, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên bản làng” được tổ chức trong không khí ấm áp, gần gũi, với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Các tiết mục nghệ thuật, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đánh giá “Vì bình yên bản làng” là hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, dân vận của lực lượng CAND.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: C.A.).

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, báo chí CAND đã không ngừng đổi mới, bám sát thực tiễn, đi cùng nhân dân, phản ánh hơi thở cuộc sống và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Nhiều sản phẩm báo chí, truyền thông có chiều sâu, sức lan tỏa, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu báo chí CAND tiếp tục chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực truyền thông chính sách, giữ vững vai trò định hướng thông tin, nhất là trên không gian mạng. Trong bối cảnh thông tin xấu độc, sai lệch có thể tác động nhanh tới đời sống xã hội, báo chí CAND cần chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và dễ tiếp cận với người dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị lực lượng báo chí, truyền thông CAND tăng cường sự hiện diện tại cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đưa thông tin chính thống đến gần người dân hơn sẽ góp phần xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, khoảng trống thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng.

Theo Thứ trưởng, yêu cầu “gần dân nhất” phải trở thành phương châm hành động xuyên suốt trong công tác báo chí, truyền thông CAND. Mỗi tác phẩm báo chí, mỗi chương trình truyền thông cần hướng tới người dân, xuất phát từ đời sống của nhân dân và phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tin tưởng chương trình “Vì bình yên bản làng” sẽ tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng tại nhiều địa bàn trong cả nước, trở thành điểm sáng trong công tác tuyên truyền, dân vận của lực lượng CAND trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập phát triển đất nước.