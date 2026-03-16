Vé tàu ra Lý Sơn tăng 30.000 đồng, Sở Xây dựng nói chưa hợp lý

Ngày 16/3, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, do giá xăng dầu tăng nên các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã tăng giá vé.

Theo mức giá mới được áp dụng, vé tàu cao tốc cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn tăng từ 207.000 đồng lên 237.000 đồng/vé. Trong đó, giá vé vận tải là 215.000 đồng, phần còn lại là giá sử dụng cảng, nhà ga và các tiện ích khác. Đối với người dân và cán bộ đang sinh sống, làm việc tại Lý Sơn, giá vé cũng được điều chỉnh tăng từ 183.000 đồng lên 205.000 đồng.

Tàu siêu tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Việc điều chỉnh giá vé đã được các doanh nghiệp tính toán, đề xuất dựa trên giá xăng dầu. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy giá vé tăng không hợp lý. Do đó, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp xem xét điều chỉnh giảm giá vé một cách phù hợp nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, việc tăng giá vé không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại của người dân ở đặc khu mà còn có thể tác động đến hoạt động du lịch.

“Nếu giá vé duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến lượng khách du lịch ra đảo, từ đó kéo theo nhiều dịch vụ liên quan như lưu trú, ăn uống, vận tải và buôn bán của người dân địa phương cũng gặp khó khăn”, ông Huy chia sẻ.

Theo ông Huy, chính quyền đặc khu Lý Sơn sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá lại mức giá vé tàu cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân cũng như góp phần duy trì ổn định hoạt động du lịch và phát triển kinh tế trên đảo.

Đặc khu Lý Sơn cách đất liền khoảng 17 hải lý. Hiện có 4 tàu hoạt động vận tải hành khách từ đất liền ra Lý Sơn và ngược lại.