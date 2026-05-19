Văn phòng Chính phủ đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức như thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Văn phòng Chính phủ cho biết hiện có 13 đầu mối khối tham mưu tổng hợp với 276 công chức - thấp hơn nhiều so với mức trung bình đầu mối của các Bộ, thấp hơn nhiều về số lượng công chức so với các Bộ.

Trong khi đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với số lượng công việc rất lớn, phức tạp trong tất cả các lĩnh vực...

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Ảnh: VGP).

Văn phòng Chính phủ đề nghị tiếp tục duy trì 5 Vụ, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật, Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Hành chính, Cục Quản trị - Tài vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ dự thảo đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (hiện nay được quy định là tổ chức hành chính cấp Cục) thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ, đáp ứng các tiêu chí Cục loại 1 theo Nghị định số 303/2025 của Chính phủ.

Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý nhà nước tập trung: "Thực hiện quản lý nhà nước về Công báo; tổ chức quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Cục trưởng Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ được ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý: Hướng dẫn nghiệp vụ, tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh.

Dự thảo nêu rõ, Cục có đối tượng quản lý về chuyên ngành (công báo), được phân cấp quyết định các vấn đề quản lý nhà nước (công báo, công tác cán bộ, tài chính, tài sản...) và được bố trí trên 30 biên chế.

Ngoài ra, theo dự thảo, Cục này có cơ cấu tổ chức gồm các Ban, Văn phòng và đơn vị sự nghiệp công lập (Báo điện tử Chính phủ).

17 đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định (Ảnh: Phùng Minh).

Tại dự thảo, Văn phòng Chính phủ đề xuất Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ) tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.