Sáng 20/11, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Huế, cho biết tuyến đường tránh Huế (quốc lộ 1) đã thông tuyến trở lại.

Trước đó, lúc 20h50 ngày 19/11, tại km8+320 đường tránh Huế, đoạn qua phường Hương An (thành phố Huế) xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường tránh Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Thời điểm trên, tài xế L.L.T. (SN 1989, trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo biển số 43H-078.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc 43RM-006.xx, lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến vị trí trên, phương tiện do ông T. điều khiển chuyển sang làn đường bên trái và va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 92LD-005.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc 43R-018.xx, do tài xế L.T.Q. (SN 1988, trú tại xã Thành Mỹ, thành phố Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Tuyến đường tránh Huế bị ách tắc trên đoạn dài hơn 7km ở chiều Nam - Bắc. Ở hướng ngược lại cũng xảy ra tình trạng tương tự (Ảnh: Cao Tiến).

Tại hiện trường, xe đầu kéo biển số 43H-078.xx nằm chắn ngang mặt đường; phương tiện còn lại bị rơi xuống khu vực ruộng lúa bên đường.

Vụ va chạm khiến tài xế Q. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, tài xế còn lại bị thương nhẹ, hai xe bị hư hỏng.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 23h30 cùng ngày, tuyến đường tránh Huế bị ách tắc cục bộ, các phương tiện xếp hàng dài trong nhiều giờ để chờ thông tuyến.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn (bên phải) cấm xe lưu thông vào ban đêm để phục vụ thi công mở rộng nên hầu hết phương tiện phải đi qua đường tránh Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế) đóng cửa phục vụ thi công mở rộng nên hầu hết phương tiện phải di chuyển qua tuyến đường tránh Huế.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho biết các lực lượng chức năng đã xử lý hiện trường, giúp thông tuyến đường tránh Huế ngay trong đêm.