Ưu tiên thúc đẩy tiến độ 3 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 17/3, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Theo hai nhà lãnh đạo, quan hệ Việt - Trung thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là trao đổi chiến lược và giao lưu, tiếp xúc cấp cao mật thiết, cơ chế hợp tác ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng mạnh mẽ. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là nước đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc với nhiều mặt hàng nông sản giá trị cao.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhận định kết nối chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là đường sắt, đạt nhiều tiến triển; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; hợp tác đa phương chặt chẽ hơn.

Hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong hợp tác đòi hỏi nỗ lực chung để thúc đẩy hơn nữa để tương xứng với tiềm năng, thế mạnh mỗi nước.

Về trọng tâm hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương.

Việt Nam - Trung Quốc cũng nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy thành lập Nhóm công tác liên Chính phủ trong các lĩnh vực trọng điểm; dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, sớm hoàn thành 3 dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước đi đôi với việc dành cho Việt Nam vốn vay với lãi suất ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực đường sắt.

Phó Thủ tướng đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam mở thêm các Văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc; tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam như thủy sản khai thác, quả bưởi, sớm tái nhập khẩu tôm hùm bông của Việt Nam và tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao của Trung Quốc vào Việt Nam, đẩy nhanh xử lý vướng mắc tại một số dự án viện trợ; tăng cường về hạ tầng năng lượng, cửa khẩu, bao gồm nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam.

Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển, ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao, nhất là nông sản, thúc đẩy thương mại cân bằng.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến độ triển khai 3 tuyến đường sắt và hợp tác về vốn, kỹ thuật, đào tạo nhân lực đường sắt; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng Vương Nghị cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch.

Liên quan vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.