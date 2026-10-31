Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 30/10, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác tuần tra, xử lý tình trạng các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại khu vực đường Lê Trọng Tấn (đoạn thuộc phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Theo cảnh sát, tình trạng sử dụng rượu bia vào ban đêm diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các quán nhậu và khu vực vui chơi giải trí. Việc lạm dụng rượu bia không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn dễ dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây gổ, đánh nhau và mất an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT xử lý một lái xe máy vi phạm đêm 30/10 (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, việc người lái xe đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, lực lượng CSGT đã điều tra cơ bản, bố trí lực lượng tại các tuyến đường thường tập trung các quán nhậu, nhà hàng.

Lúc 21h, tổ công tác phát hiện lái xe máy N.X.H. (SN 1987, quê Phú Thọ), điều khiển xe máy mang BKS 29K7-31.xx di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn, có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Uống rượu từ trưa tối vẫn có cồn, tài xế nói "cơ thể đào thải chậm" (Video: Trần Thanh).

Tại chốt CSGT, nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,25mg/lít khí thở. Với vi phạm này, anh H. sẽ bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, khi bị cán bộ trong tổ công tác hỏi về lý do vi phạm, tài xế H. cho biết: "Hôm nay em uống 4 cốc bia, thấy bản thân vẫn tỉnh táo nên đã lái xe từ Hà Đông về nhà trên Cầu Giấy".

Lực lượng chức năng cho biết, việc sử dụng rượu bia sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông là rất nguy hiểm. Khi ấy, tài xế sẽ khó làm chủ được tay lái, dễ dẫn tới các vụ va chạm giao thông và tai nạn giao thông, đặc biệt đối với quãng đường mà tài xế di chuyển xa như vậy.

Tài xế P. tại chốt CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 5 phút sau, tổ công tác phát hiện anh Đ.Đ.P. (SN 1989, ở Hà Nội), điều khiển xe máy mang BKS 29T1-085.xx, phía sau xe chở theo một người bạn. Cả hai có biểu hiện say xỉn.

Qua kiểm tra, anh P. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (dưới 0,25mg/lít khí thở).

"Tôi uống bia từ trưa nay với mấy người bạn làm xây dựng cùng, tới chiều nay tôi thấy khỏe mạnh bình thường và tỉnh táo trở lại nên đã đèo bạn về nhà. Không ngờ cơ thể tôi lại đào thải nồng độ cồn chậm như vậy. Tôi mong các anh bỏ qua cho lần này", nam tài xế phân trần.

Với vi phạm trên, anh P. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện.

Cùng lúc, tổ công tác phát hiện ông L.V.T. (ở Hà Nội), điều khiển xe máy chở theo vợ và vi phạm nồng độ cồn ở mức 1. Nam tài xế cho biết vừa đi ăn cỗ đang trên đường trở về nhà.

Sau khi kiểm tra định tính với người lái xe, cán bộ trong tổ công tác sẽ lấy thông tin người vi phạm và tiến hành kiểm tra định lượng để xác định mức vi phạm cụ thể (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Đức Sơn, tổ trưởng tổ công tác cho biết, vào dịp cuối năm và những ngày lễ Tết, nhu cầu ăn uống và liên hoan của người dân tăng cao, từ đó cũng tăng tỉ lệ người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

"Để xử lý nghiêm tình trạng này, đơn vị đã bố trí nhiều tổ công tác tuần tra trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Ngoài ra chúng tôi cũng tới cả các quán nhậu, nhà hàng để tuyên truyền cho các tài xế về việc đã uống rượu bia là không lái xe. Người dân có thể thuê người lái xe hộ, hoặc bắt xe ôm, taxi sau khi đã sử dụng rượu bia", Trung tá Sơn nói.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia, dù chỉ uống một lượng nhỏ. Người tham gia giao thông không nên chủ quan, tránh suy nghĩ bản thân vẫn đủ tỉnh táo để lái xe.