Ứng viên HĐND xã ở Tây Ninh tử vong sau tai nạn giao thông

Ngày 11/3, thông tin từ UBND xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) cho biết, ông Phạm Minh Tân (48 tuổi), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương, ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh nhiệm kỳ 2026-2031, đã tử vong do tai nạn giao thông sau khi đi tiếp xúc cử tri trở về.

Khoảng 20h20 ngày 9/3, ông Nguyễn Chí Thành (50 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh), Trưởng ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy xã Mỹ Hạnh, lái ô tô hiệu Camry mang biển số 62A-240.36 lùi từ sân nhà ra quốc lộ N2, đoạn qua xã Hòa Khánh.

Hiện trường vụ tai nạn ở Tây Ninh khiến ông Tân tử vong (Ảnh: M.H.).

Thời điểm này, ông Tân dắt xe máy từ nhà ông Thành ra gần lề đường. Bất ngờ, ô tô do ông Thành điều khiển lùi nhanh, va chạm vào xe máy, đẩy ông Tân văng ra quốc lộ N2.

Cùng lúc, tài xế C.M.T. (33 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) lái xe tải lao đến, không kịp xử lý nên va chạm với ông Tân. Nạn nhân bị đa chấn thương và tử vong tại hiện trường.

Theo một số nhân chứng, trước đó ông Tân và ông Thành là hai ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh có buổi tiếp xúc cử tri tại ấp nơi ứng cử. Sau buổi làm việc, ông Thành để quên tài liệu. Do hai gia đình ở gần nhau, cùng thuộc ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh, ông Tân đã chạy xe máy mang hồ sơ đến nhà ông Thành để trả lại.

Khi ông Tân dắt xe ra đường để về nhà thì ông Thành cũng lái ô tô lùi ra quốc lộ, dẫn đến va chạm và xảy ra tai nạn chết người.

Hiện ông Thành đã được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.