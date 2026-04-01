Tuyến đường "mượt mịn" nối vùng kinh tế biển với cao tốc Bắc - Nam

Tuyến đường nối vùng kinh tế biển Ninh Bình với cao tốc Bắc - Nam (Video: Thái Bá).

Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) với đường cao tốc Bắc - Nam (tại nút giao Cao Bồ) được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư năm 2017, công trình có tổng mức đầu tư 5.326,5 tỷ đồng.

Dự án này thực hiện giai đoạn I (2017-2021), giai đoạn II (2021-2025), đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đang phát huy hiệu quả đầu tư công.

Điểm đầu dự án tại km0+0 khu vực nút giao Cao Bồ (đường cao tốc Bắc Nam), thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, điểm cuối tại km46+0 xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ (nay điểm đầu là xã Hồng Quang, điểm cuối là xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình); tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 46km.

Theo quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, dự án nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định (cũ) với đường cao tốc Bắc - Nam, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia, phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai.

Bên cạnh đó, tuyến đường cũng tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định nói riêng, của tỉnh Nam Định và khu vực Đồng bằng sông Hồng nói chung; đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống lụt bão.

Trong ảnh, cầu Đống Cao vượt sông Đào đầu tư 1 đơn nguyên với chiều rộng mặt cầu 12m, đơn nguyên còn lại đang được xây dựng nằm trong dự án tín dụng cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ do Bộ Xây dựng đầu tư xây dựng.

Tuyến đường hơn 5.300 tỷ đồng này có thêm một nút giao với đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đang triển khai xây dựng) tại khu vực cầu Tam Tòa, giúp tuyến đường trở nên đa kết nối. Từ vùng kinh tế biển của Ninh Bình có thể dễ dàng di chuyển đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh hay các tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Nam.

Quy mô tuyến đường tại nút giao Tam Tòa với dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng rộng 6 làn xe (3 làn xe mỗi bên và thêm làn xe thô sơ) giúp cho các phương tiện dễ dàng di chuyển trên tuyến, di chuyển vào nút giao đường cao tốc để đi đến các vùng khác.

Mặt đường rộng, nhiều làn xe, các phương tiện được chạy đến 80km/h, giúp quãng thời gian di chuyển từ đầu đến cuối tuyến trở nên nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển ở Ninh Bình với đường cao tốc Bắc - Nam được đầu tư với quy mô lớn, khi hoàn thiện toàn bộ dự án sẽ được xem như "đường cao tốc" liên vùng của tỉnh Ninh Bình, giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.