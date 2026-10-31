Tuyến đê bảo vệ hàng trăm hộ dân ở Nghệ An bị sạt lở

Hàng trăm hộ dân tại xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên, Nghệ An đang sống trong bất an khi tuyến đê Kênh Thấp, đoạn qua địa bàn, bị sạt lở. Nhiều vị trí chân đê bị khoét sâu, đất nền sụt xuống sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực gần Nhà máy nước Hưng Nguyên, đoạn đê dài gần 200m đã bị sạt lở. Đất nền phía dưới mặt đường bê tông bị nước cuốn trôi, tạo thành những hốc rỗng.

Tuyến đê Kênh Thấp qua xóm Hưng Thái bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mặc dù vậy, mặt đường bê tông bên trên vẫn được người dân sử dụng làm lối đi lại hàng ngày. Một số đoạn đã xuất hiện vết nứt, sụt lún, cảnh báo nguy cơ sạt trượt tiếp tục nếu không được khắc phục kịp thời.

Tuyến đê Kênh Thấp không chỉ có chức năng bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất mà còn là tuyến giao thông nông thôn. Hàng ngày, hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn lưu thông qua đây.

Người dân địa phương cho biết tình trạng sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng trở nên nghiêm trọng hơn sau các đợt mưa lũ lớn, đặc biệt là trận mưa lũ vào tháng 10/2025.

Ông Nguyễn Quốc Huệ, Trưởng xóm Hưng Thái, bày tỏ: "Tình trạng sạt lở đê Kênh Thấp đang là nỗi lo lớn của người dân. Sau đợt mưa bão tháng 10/2025, nhiều vị trí chân đê tiếp tục bị xói sâu, đất nền bị cuốn trôi".

Biển cảnh báo được cắm tại khu vực đê bị sạt lở (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Huệ, tuyến đê này có vai trò bảo vệ hơn 800 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu, cùng với khoảng 170ha đất trồng lúa và 30ha ao hồ nuôi trồng thủy sản. "Nếu xảy ra mưa bão lớn, nước dâng cao khiến tuyến đê tiếp tục sạt lở. Bà con mong muốn các cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục", ông Huệ nhấn mạnh.

Người dân xóm Hưng Thái đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền về tình trạng sạt lở kéo dài, mong muốn sớm được gia cố, sửa chữa đoạn đê hư hỏng.

Trước tình hình cấp bách, chính quyền xã Hưng Nguyên đã triển khai một số biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn. Một lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên cho biết địa phương rất lo lắng trước tình trạng sạt lở, đặc biệt khi nhiều vị trí chân đê đã bị xói sâu, ảnh hưởng đến nền đường bê tông phía trên.

Người dân xóm Hưng Thái lo ngại nguy cơ mất an toàn khi tuyến đê Kênh Thấp (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước mắt, xã đã cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm để người dân nhận biết, chủ động phòng tránh. Địa phương cũng hạn chế các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua đoạn đê hư hỏng nhằm giảm áp lực lên mặt đường và phần thân đê đang bị xói lở.

Lực lượng chức năng cũng được bố trí thường xuyên theo dõi diễn biến dòng nước, kiểm tra những vị trí có dấu hiệu sụt lún, nứt gãy để kịp thời phát hiện bất thường và chủ động phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên, trước mức độ hư hỏng nghiêm trọng của tuyến đê, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, xem xét phương án sửa chữa, gia cố đoạn sạt lở nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và tài sản.