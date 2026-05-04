Từ vụ cháy ô tô 2 người chết: Độ nguy hiểm của pin lithium khi vận chuyển

Cháy xe liên quan đến pin Lithium-ion diễn biến nhanh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển số 92A-265.xx do anh V.N.D.A. (24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền) điều khiển vào cây xăng để đổ nhiên liệu. Trên xe có thêm 2 thanh niên 16 và 17 tuổi. Khi nhân viên chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng bao trùm phía sau phương tiện.

Hiện trường vụ cháy vào chiều 1/5 (Ảnh: A Thành).

Dù nhân viên cây xăng và người dân đã sử dụng bình chữa cháy để khống chế sau khoảng 15 phút, vụ hỏa hoạn khiến 2 nạn nhân tử vong. Qua xác minh, trong cốp xe có chứa 20-25 khối pin loại 24V (pin lithium-ion) cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Chia sẻ về góc độ nguy hiểm của những đám cháy liên quan đến pin Lithium-ion, Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ (Công an thành phố Đà Nẵng), cho biết cháy phương tiện giao thông, nhất là phương tiện liên quan đến pin lithium-ion thường có diễn biến rất phức tạp.

Khi xảy ra cháy, lửa lan nhanh theo các vật liệu dễ cháy trên xe như nhựa, nội thất, hàng hóa, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nếu hỏa hoạn xảy ra tại khu vực có nhiều phương tiện, chất dễ bắt lửa như cây xăng, bãi đỗ xe, nguy cơ lửa lan rộng, gây mất an toàn và hỗn loạn là rất lớn. Nếu không được phát hiện và khống chế kịp thời ngay từ đầu, đám cháy có thể lan sang các phương tiện khác hoặc công trình xung quanh.

Pin lithium-ion cháy “thoát nhiệt” tới 1.000 độ C, giải phóng khói độc

Ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cho biết pin lithium-ion có thể cháy nổ do hiện tượng “thoát nhiệt” (thermal runaway), khi nhiệt độ bên trong pin tăng cao mất kiểm soát, dẫn đến các phản ứng hóa học tự duy trì.

Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này gồm: sạc hoặc xả quá mức, quá nhiệt, va chạm cơ học, đoản mạch bên trong hoặc lỗi sản xuất. Khi xảy ra, pin có thể tự cháy trong môi trường thiếu oxy, khiến việc dập lửa trở nên khó khăn hơn nhiều so với đám cháy thông thường.

Bên trong cốp xe có chứa nhiều pin (Ảnh: A Thành).

Đám cháy do pin lithium-ion gây ra nguy hiểm hơn đám cháy thông thường do hiện tượng "thoát nhiệt", tạo ra nhiệt độ cực cao, có thể đạt tới 600-1.000 độ C, khiến đám cháy bùng phát dữ dội chỉ trong vài giây và lan nhanh sang các khối pin (cell) lân cận cũng như vật liệu xung quanh xe.

Đám cháy pin lithium-ion còn giải phóng một lượng lớn khói độc có thể ảnh hưởng tính mạng con người bao gồm Hydro Florua (HF), CO, và nhiều hợp chất hữu cơ bay hơi khác. Khí HF là một chất cực độc, có khả năng gây bỏng hóa chất nặng.

Ngoài ra, nguy cơ nổ cũng rất cao do áp suất bên trong pin tăng mạnh, có thể làm văng các mảnh kim loại nóng ra xung quanh. Việc pin thường được đặt trong các hộp kín, khó tiếp cận càng khiến công tác dập lửa trở nên phức tạp.

Khó dập tắt, cần kỹ năng xử lý đúng cách

Theo ông Bùi Xuân Thái, khi xảy ra cháy pin lithium-ion, các loại bình chữa cháy thông thường như bột hoặc CO2 không thể dập tắt hoàn toàn mà chỉ có tác dụng với các vật liệu bắt lửa xung quanh. Ngay cả khi ngọn lửa bên ngoài đã tắt, pin vẫn có thể âm ỉ và bùng phát trở lại sau nhiều giờ.

Do đó, phương pháp chủ yếu hiện nay là làm mát để ngăn chặn phản ứng cháy dây chuyền. Các chất chữa cháy gốc nước (Đây là chất chữa cháy dạng lỏng được pha với nước và các thành phần hóa học khác. Sau khi phun, gốc nước sẽ trở thành sương mù) hoặc dung dịch chuyên dụng được đánh giá có hiệu quả cao hơn trong việc hạ nhiệt so với chất chữa cháy dạng bột hoặc CO2.

Công an phong tỏa hiện trường vụ cháy vào chiều 1/5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Tuy nhiên, ông Bùi Xuân Thái cho biết việc sử dụng nước cũng cần thận trọng. Với đám cháy lớn hoặc pin đang phát nổ, nước có thể gây phản ứng mạnh, bùng phát nguồn nhiệt. Vì vậy, người dân không nên tự ý dập lửa trong những tình huống nguy hiểm mà cần nhanh chóng thoát nạn và gọi lực lượng chuyên nghiệp.

Đối với các đám cháy nhỏ, mới phát sinh (như cháy pin lắp trên điện thoại, laptop) có thể dùng nước phun vào để hạ nhiệt hoặc ngâm pin thiết bị vào xô, chậu nước để ngăn chặn cháy lan và dập tắt từ bên trong.

Khi phát hiện cháy pin lithium-ion, người dân cần hô hoán, di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi ngay số 114. Nếu có thể, ngắt nguồn điện khu vực sạc. Trong trường hợp đám cháy nhỏ và đảm bảo an toàn, có thể sử dụng chất chữa cháy gốc nước hoặc cát để hạn chế cháy lan.

Làm gì để hạn chế cháy nổ pin lithium-ion

Ông Bùi Xuân Thái cho biết hiện nay pin lithium-ion đang được sử dụng rộng rãi, không chỉ dùng cho các thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại, laptop mà còn trong xe điện. Để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ trong quá trình sử dụng, bảo quản pin, ông Thái khuyến cáo người dân nên lựa chọn và sử dụng xe điện, thiết bị điện tử chính hãng, đảm bảo chất lượng.

Buổi thử nghiệm dập tắt đám cháy pin lithium-ion của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam (Ảnh: A Thái).

Sạc pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không sạc quá lâu, không sạc qua đêm hoặc khi không có người giám sát. Tránh sạc pin ở nơi kín, nhiệt độ cao hoặc gần vật liệu dễ cháy. Thường xuyên kiểm tra tình trạng pin, thay thế khi có dấu hiệu hư hỏng như phồng, nứt.

Đối với xe máy, xe đạp điện, chờ pin nguội khoảng 20 phút sau khi sử dụng mới tiến hành sạc, tránh sạc ngay sau khi sử dụng hoặc sạc quá 8 giờ liên tục. Không để pin, bộ sạc gần các vật dụng dễ cháy, nổ hoặc nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Không tự ý thay đổi cấu trúc xe, lắp thêm phụ kiện hoặc thiết bị có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe, bởi nó có thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Tuân thủ các quy định về kiểm tra và bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy phù hợp tại nơi sạc cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro.