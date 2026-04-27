Từ ranh giới sinh tử đến hành trình “tàn nhưng không phế” của người lính

Sau nhiều lần hẹn gặp không thành vì ông luôn bận rộn với công việc, tôi mới có dịp trò chuyện cùng Thương binh, Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng sinh năm 1953, tại Hải Phòng. Câu chuyện của ông trải dài từ chiến trường khốc liệt đến hành trình bền bỉ dựng xây cuộc sống thời bình.

Ông kể, năm 1971 ông nhập ngũ khi còn rất trẻ, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 525B, Trung đoàn 5. Sau 4 tháng huấn luyện tại Yên Tử (Quảng Ninh), ông được tin tưởng giao làm Trung đội trưởng.

Nhiệm vụ của ông là dẫn dắt đồng đội hành quân vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Hành trình kéo dài 6 tháng đi bộ qua nhiều địa hình hiểm trở.

Để tránh khu vực vĩ tuyến 17 bị kiểm soát, đơn vị phải vòng qua đất Lào, rồi sang Campuchia, qua ngã ba Đông Dương trước khi tiến vào miền Đông Nam Bộ. Ông nhớ lại, mỗi ngày hành quân là một cuộc thử thách về thể lực và ý chí. Có những con dốc phải mất 45 phút mới vượt qua được.

Khi đi qua cao nguyên Bolaven của Lào, một ngày leo lên đỉnh núi thì ngày hôm sau mới xuống dốc. Điều kiện khắc nghiệt khiến nhiều chiến sĩ kiệt sức. Chưa kịp bước vào trận đánh, đơn vị đã mất một phần ba quân số vì sốt rét. Đó là mất mát lớn ngay từ những ngày đầu vào chiến trường.

Ông khi đó có thể lực tốt hơn nhiều đồng đội nên trụ lại được. Sau đó, ông được bổ sung về Đại đội 18, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 - “Quả đấm thép” ở miền Đông. Đây là đơn vị chủ lực, chuyên đánh vận động tiến công. Khi nổ súng là xung phong, tạo áp lực rất lớn với đối phương trên chiến trường miền Đông.

Chiến dịch đầu tiên ông tham gia là chiến dịch Nguyễn Huệ tại Bình Long vào tháng 9/1972. Trận đánh kéo dài gần hai tháng với mức độ ác liệt cao.

Từ khoảng 100 người ban đầu, đơn vị chỉ còn lại vài chục người sau chiến dịch. Tổn thất lớn nhưng tinh thần chiến đấu vẫn không suy giảm. Sau đó, đơn vị tiếp tục huấn luyện rồi tham gia chiến đấu ở nhiều địa bàn khác nhau. Năm 1973, ông bị thương lần đầu trong chiến dịch chống lấn chiếm tại Đồng Tháp.

Sau khi điều trị, ông trở lại đơn vị và tiếp tục chiến đấu. Năm 1974, ông bị thương lần thứ hai trong trận đánh tại khu vực Củ Chi (TPHCM).

“Khu vực này mỗi ngày phải hứng chịu hàng vạn quả pháo từ phía đối phương. Mức độ ác liệt khiến nhiều chiến sĩ bị thương và hy sinh. Đến năm 1975, tôi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sư đoàn 9 phối hợp với các lực lượng khác tiến công từ hướng Tây Nam vào Sài Gòn”, ông kể.

Trên đường tiến quân, đơn vị ông Quảng gặp sự chống trả quyết liệt tại nhiều điểm chốt. Việc vượt qua các cây cầu và tuyến phòng thủ khiến tốc độ tiến quân bị chậm lại. Đến 11h10 ngày 30/4/1975, khi tới khu vực ngã tư Bảy Hiền (TPHCM), ông bị thương lần thứ ba. Hai mảnh đạn găm vào hai bên phổi.

“Tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Các bác sĩ xác định tôi rơi vào trạng thái chết lâm sàng và đưa vào nhà xác. Sau đó, may mắn, một bác sĩ phát hiện tôi vẫn còn dấu hiệu sống nên đưa trở lại cấp cứu”, ông Quảng nhớ lại thời khắc trước cửa tử.

Sau khi được truyền máu và điều trị tích cực, ông dần hồi phục. Các bác sĩ cho biết thể lực tốt là yếu tố quan trọng giúp ông sống sót.

Sau giám định, ông được xác nhận mất 81% sức khỏe, thuộc diện thương binh hạng nặng. Theo quy định, ông cần có người chăm sóc thường xuyên. Tuy nhiên, ông từ chối chế độ này để tự lập cuộc sống và ông quyết tâm thực hiện lời dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Những năm tháng điều trị và phục hồi là quãng thời gian không dễ dàng. Ông phải tập từng động tác nhỏ, chịu đựng đau đớn kéo dài.

“Có thời điểm, việc đi lại hay tự sinh hoạt cá nhân cũng trở thành thử thách. Tuy nhiên, tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Bởi nếu buông xuôi, những hy sinh trên chiến trường sẽ trở nên vô nghĩa. Chính suy nghĩ đó giúp tôi kiên trì vượt qua”, ông nhớ lại thời khắc khó khăn.

Trở về địa phương, ông bắt đầu hành trình phục hồi. Ông kiên trì luyện tập từ những việc nhỏ nhất như tự chăm sóc bản thân. Sau đó, ông tập đi xe đạp, học nghề và xin đi làm. Ông trở thành cán bộ thu mua tại Công ty rau quả Hải Phòng.

Nhờ nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc vào năm 1986. Đây là bước tiến quan trọng trong cuộc đời ông. Tuy nhiên, khi chứng kiến nhiều thương binh gặp khó khăn, ông không thể yên lòng. Nhiều người không có việc làm, đời sống bấp bênh.

Một số trường hợp còn sa vào con đường tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh người thương binh. Điều này khiến ông trăn trở. Ông cho rằng, trong chiến tranh, đồng đội sẵn sàng hy sinh vì nhau. Vì vậy, trong thời bình, họ càng cần giúp nhau vượt qua khó khăn.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết định xin nghỉ chức Phó giám đốc. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ. Năm 1996, ông cùng 35 thương binh thành lập Xí nghiệp Quang Minh. Nguồn vốn ban đầu chỉ có 35 triệu đồng hỗ trợ.

Ngoài ra, các thành viên góp thêm một phần nhỏ từ nguồn tích lũy cá nhân. Họ bắt đầu từ con số rất khiêm tốn. Xí nghiệp tổ chức sản xuất đa ngành nghề để phù hợp với sức khỏe từng người. Người cụt tay, cụt chân đều có thể làm việc.

“Mục tiêu của tôi không chỉ là làm kinh tế mà còn tạo sinh kế cho đồng đội. Tôi muốn họ có cuộc sống ổn định và tự tin hơn. Trong giai đoạn đầu, xí nghiệp gặp nhiều khó khăn về thị trường. Đơn vị phải đi bán than cho các nhà máy xi măng”, ông nhớ lại.

Các nhà máy không có tiền mặt nên thanh toán bằng clanhke. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng sản xuất xi măng. Xí nghiệp xây dựng xưởng nghiền clanhke tại Thanh Hóa với công suất 2.500 tấn mỗi năm. Đây là bước đi mang tính đột phá.

Sản phẩm xi măng nhanh chóng được thị trường đón nhận. Xí nghiệp thu hồi vốn nhanh và đạt lợi nhuận 20-30%. Thành công bước đầu giúp ông và các đồng đội có thêm niềm tin. Họ tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không dừng lại ở sản xuất xi măng, ông tiếp tục tìm kiếm hướng phát triển mới. Trong một chuyến công tác tại Quảng Ninh, ông nhận thấy nhiều đầm tôm bị bỏ hoang.

Sau khi tìm hiểu, ông quyết định đầu tư 60ha đầm tôm. Ông nghiên cứu nguyên nhân tôm chết và phát hiện do nguồn nước bị ô nhiễm. Nguyên nhân đến từ hoạt động nổ mìn phá đá, khiến hóa chất theo nước mưa chảy vào đầm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nuôi.

Ông tiến hành cải tạo bằng cách đào mương ngăn nước ô nhiễm. Đồng thời, ông thay đổi phương thức nuôi tôm. Ông áp dụng phương pháp nuôi quảng canh cải tiến với mật độ thấp, sử dụng nguồn nước tự nhiên. Đây là cách làm mới vào thời điểm đó.

Kết quả, tôm phát triển tốt, chất lượng cao và có giá trị xuất khẩu. Mô hình này sau đó được ngành thủy sản nghiên cứu và nhân rộng. Nhờ thành công này, ông được mời tham dự hội nghị quốc tế tại Pháp vào năm 2003. Tại đây, ông chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm.

Phần trình bày của ông nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các đại biểu quốc tế. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của ông.

Trở về từ hội nghị, ông tiếp tục mở rộng sản xuất và hoàn thiện mô hình kinh tế của xí nghiệp. Các ngành nghề được đa dạng hóa. Đến nay, Xí nghiệp Quang Minh đã phát triển với nhiều chi nhánh, cơ sở sản xuất và đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Trong số đó, hơn một nửa là thương binh và người khuyết tật. Đây là điểm khác biệt rõ nét của mô hình mà ông xây dựng. Thu nhập của người lao động được duy trì ổn định, giúp họ yên tâm gắn bó lâu dài. Điều này góp phần cải thiện đời sống cho nhiều gia đình.

Ông Lưu Xuân Cải, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, chia sẻ rằng nhiều người lính từ chiến tranh trở về đời thường đều bắt đầu từ hai bàn tay trắng, không có bằng cấp và thiếu vốn để phát triển kinh tế.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, vẫn có những người chủ động tìm ra hướng đi riêng, mạnh dạn vươn lên. Ông cho rằng, nếu trong chiến tranh họ sẵn sàng hy sinh, thì trong thời bình họ cũng dám làm, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Trong số những tấm gương tiêu biểu, ông đặc biệt nhắc đến Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng. Ông Cải đánh giá đây là người không chỉ dũng cảm trong chiến đấu mà còn cùng đồng đội kiên trì xây dựng quyết tâm làm kinh tế, vượt qua khó khăn và không cam chịu nghèo đói.

Ông Cải đánh giá, ông Quảng là người hội tụ nhiều phẩm chất tiêu biểu của người lính. Ông có ý chí và nghị lực mạnh mẽ, luôn dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đối mặt với thất bại. Sau mỗi lần vấp ngã, ông đều kiên trì đứng dậy bằng bản lĩnh của người lính, trở thành tấm gương đi đầu để đồng đội noi theo.

Không chỉ phát triển kinh tế, ông Quảng còn quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên Hội Cựu chiến binh, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Ông tích cực hỗ trợ người khuyết tật, tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Bảo, thương binh hạng 1/4 đang làm việc tại Xí nghiệp Quang Minh, cho biết ông Trần Hồng Quảng từng chia sẻ rằng khi anh em thương binh trở về với đời thường, cần cùng nhau xây dựng cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau, vừa tạo việc làm, vừa động viên tinh thần, gắn kết tình đồng đội.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, ông Quảng còn thành lập Bảo tàng Quang Minh vào năm 2019. Nơi đây trưng bày hơn 2.000 hiện vật chiến tranh.

Bảo tàng đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi năm. Các hoạt động tham quan và sinh hoạt truyền thống đều miễn phí. Đây là địa điểm giáo dục lịch sử, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ. Đồng thời, đây cũng là nơi gặp gỡ của các cựu chiến binh.

Hiện ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Dù vậy, ông vẫn thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở sản xuất. Ông làm việc cùng công nhân, tìm tòi cải tiến quy trình sản xuất. Ông cho rằng đó là trách nhiệm của người đứng đầu.

Ông luôn nhắc nhở bản thân phải lao động thay phần của những đồng đội đã hy sinh. Đây là động lực lớn nhất để ông tiếp tục cống hiến. Sau hơn 25 năm phát triển, Xí nghiệp Quang Minh không chỉ là doanh nghiệp mà còn là mái nhà chung của nhiều thương bệnh binh.

Ông Trần Hồng Quảng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Những đóng góp của ông được ghi nhận rộng rãi.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm và đánh giá cao mô hình mà ông xây dựng. Đây là sự động viên lớn đối với ông và tập thể. Tuy nhiên, với ông, điều quan trọng nhất vẫn là giúp đồng đội có cuộc sống ổn định. Ông luôn coi đó là trách nhiệm và cũng là tâm nguyện.

Ông chia sẻ: “Còn sống ngày nào, tôi sẽ còn lao động và cống hiến. Tôi xem đó là cách để tri ân những người đã ngã xuống”. Câu chuyện của ông Quảng không chỉ là hành trình cá nhân mà còn là biểu tượng của ý chí và nghị lực. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay.

27/04/2026 - 13:00