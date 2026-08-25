Từ ngày 26/8, CSGT sẽ tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên toàn quốc

Chiều 25/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

CSGT kiểm tra một chiếc xe kinh doanh vận tải hành khách (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, CSGT sẽ tập trung kiểm soát các loại xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ mooc, sơ mi rơ mooc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp…); xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách 2 tầng có giường nằm.

Về địa điểm, lực lượng CSGT sẽ kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, cao tốc, các đoạn đường đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi như vi phạm tốc độ; phần đường/làn đường; vượt sai quy định; sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng, đỗ/đón trả khách/hàng hóa sai quy định; điều khiển xe quá giờ; vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe...

Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp/chủ xe theo đúng quy định pháp luật.