Từ ngày 26/8, CSGT sẽ tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên toàn quốc
(Dân trí) - CSGT sẽ tập trung kiểm soát các loại xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ mooc; xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách 2 tầng có giường nằm.
Chiều 25/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.
Cụ thể, CSGT sẽ tập trung kiểm soát các loại xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ mooc, sơ mi rơ mooc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp…); xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách 2 tầng có giường nằm.
Về địa điểm, lực lượng CSGT sẽ kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, cao tốc, các đoạn đường đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi như vi phạm tốc độ; phần đường/làn đường; vượt sai quy định; sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng, đỗ/đón trả khách/hàng hóa sai quy định; điều khiển xe quá giờ; vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe...
Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp/chủ xe theo đúng quy định pháp luật.
Cục CSGT cho biết, từ ngày 27/8, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.
Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, nếu tài xế di chuyển tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm.
Với hành vi vi phạm nêu trên (trong trường hợp chưa xảy ra va chạm), các tài xế sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.