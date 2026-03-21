Tự lái xe đạp điện công cộng sau khi uống rượu, người đàn ông bị xử phạt

Ngày 21/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết tối 20/3, các Đội CSGT đường bộ thuộc đơn vị đã phối hợp với công an cấp xã tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Đơn cử, lúc 20h41, tại tuyến đường Liễu Giai, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Ngọc Hà phát hiện anh P.H.T. (ở Hà Nội) điều khiển xe đạp điện công cộng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,207mg/lít khí thở.

CSGT niêm phong chiếc xe đạp điện của anh T. (Ảnh: Văn Tiến).

Làm việc với tổ công tác, anh T. thừa nhận đã sử dụng rượu bia, ban đầu anh này có ý định đi bộ về nhưng do quãng đường xa nên đã thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển. Với vi phạm nêu trên, anh T. sẽ bị xử phạt 150.000 đồng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Trong ca công tác, lực lượng chức năng cũng phát hiện 6 trường hợp vi phạm, cá biệt có cả trường hợp nữ giới điều khiển xe máy điện vi phạm nồng độ cồn.

Trường hợp người phụ nữ điều khiển xe máy điện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,054mg/lít khí thở (Ảnh: Văn Tiến).

Cùng thời điểm trên, tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường Cầu Giấy tổ chức kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Chỉ trong hơn một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện 7 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, lúc 20h31, lực lượng chức năng phát hiện anh N.T.V. (SN 1979, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,746mg/lít khí thở. Người này thừa nhận vừa sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện.

Người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,746mg/lít khí thở (Ảnh: Văn Tiến).

Lúc 20h53, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy không gắn biển kiểm soát. Qua kiểm tra cảnh sát người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,456mg/lít khí thở; quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện biển kiểm soát của phương tiện được cất giấu trong cốp xe.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia. Trường hợp đã uống rượu bia, cần lựa chọn các hình thức di chuyển phù hợp như taxi, xe ôm công nghệ hoặc nhờ người thân hỗ trợ.